Quốc lộ 1A ngập nặng vì mưa lớn, nhiều làng mạc bị chia cắt

Theo ghi nhận của PV, trên địa bàn Nghệ An những ngày qua có nơi mưa to đến rất to khiến nhiều làng mạc ở một số huyện như: Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, thị xã Hoàng Mai,… xảy ra úng ngập, chia cắt cục bộ một số địa phương ở vùng trũng thấp. Trong ảnh là nhà thờ giáo xứ Thanh Dạ bị ngập nước... (Ảnh: CTV).