Mưa giông diện rộng trên cả nước, đề phòng sét và gió giật mạnh

Dân trí Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (25/9), nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hôm qua (24/9), trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), mưa lớn đã gây ngập làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện. (Ảnh: CTV).

Đêm qua và sáng sớm nay (25/9), ở đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa (tính từ 19h ngày 24/9 đến 3h ngày 25/4) phổ biến 50-120 mm, có nơi trên 150 mm như Quỳnh Phụ (Thái Bình) 151.8 mm, Bố Trạch (Quảng Bình) 200.8 mm,…

Dự báo, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên trong ngày và đêm nay (25/9), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 120 mm.

Ngày hôm nay (25/9) khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hòa Bình và phía Nam Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 100 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay (25/9), có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên trong ngày hôm nay (25/9), ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60 mm/24h, có nơi trên 80 mm/24h (mưa giông tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.

Nguyễn Dương