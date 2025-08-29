Hàng loạt hồ chứa, thủy điện điều tiết nước ứng phó đợt mưa lớn

Ngày 29/8, ông Trần Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, cho biết đơn vị đang chủ động xả tràn điều tiết nước nhằm ứng phó với đợt mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão.

10h cùng ngày, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã điều tiết nước hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ) qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng 90m3/s. Cao trình mực nước hồ Kẻ Gỗ thời điểm này là gần 28/32m, tương đương dung tích hơn 223/345 triệu m3 nước.

Hồ Kẻ Gỗ xả tràn điều tiết nước vào ngày 29/8 (Ảnh: Văn Nguyễn).

Việc điều tiết nước hồ Kẻ Gỗ được đơn vị quản lý, vận hành thực hiện từ 7h ngày 27/8 khi mực nước hồ tăng nhanh do ảnh hưởng mưa lớn sau bão Kajiki (bão số 5).

Trước dự báo Hà Tĩnh tiếp tục có mưa lớn, đơn vị quản lý hồ Kẻ Gỗ duy trì việc điều tiết nước qua tràn Dốc Miếu để hạ mực nước trong hồ trước, giảm áp lực phần nào trước khi tiếp tục đón lượng nước lớn đổ về.

Những ngày tới đây, đơn vị quản lý hồ sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn để có thể điều chỉnh mức tăng/giảm lưu lượng xả tràn, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Ngoài hồ Kẻ Gỗ, thời điểm này, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cũng đang điều tiết nước qua tràn đối với nhiều hồ chứa lớn khác, như Bộc Nguyên (xã Cẩm Lạc) xả tràn lưu lượng 20m3/s; hồ Sông Rác (xã Cẩm Lạc) xả tràn lưu lượng 110m3/s; hồ Đá Hàn (xã Hương Bình) xả tràn lưu lượng 40m3/s.

Việc chủ động hạ mực nước trong các hồ trước giúp giảm áp lực trước khi tiếp tục đón lượng nước lớn đổ về (Ảnh: Văn Nguyễn).

Các hồ Kim Sơn, Thượng Sông Trí (cùng xã Kỳ Hoa), hồ Tàu Voi (phường Vũng Áng) cũng đang được xả tràn với lưu lượng 3-5m3/s.

Mưa lớn thời gian qua cũng khiến các hồ chứa khác tại Hà Tĩnh như Đá Cát, Khe Lau, Khe Nậy, Đập Mưng, Ma Leng, Đập Hội, Nhà Lào, Cơn Trồi, Khe Dài tích đầy nước và đang chảy qua tràn tự do.

Tương tự, Nhà máy thủy điện Hố Hô cũng đang xả tràn với lưu lượng 54m3/s. Việc điều tiết nước nhằm hạ thấp mực nước trong hồ, tăng dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Theo lãnh đạo Nhà máy thủy điện Hố Hô, thời điểm này, mực nước ở vùng hạ du đang khá thấp, do đó việc xả tràn điều tiết nước không ảnh hưởng tới các khu dân cư.