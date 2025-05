Hàng loạt biển quảng cáo gắn logo "lạ" xuất hiện trên tuyến quốc lộ 7

Sáng 5/5, trên một số nhóm Facebook có nhiều lượt theo dõi xuất hiện thông tin về hàng loạt biển quảng cáo có hình ảnh logo, website (trang thông tin điện tử) lạ.

Theo hình ảnh đăng tải kèm, các biển quảng cáo bên cạnh thông tin về chủ cửa hàng, cửa hiệu, tiệm sửa xe... còn có thêm logo, địa chỉ trang website "lạ".

Biển quảng cáo của một nhà hàng bên quốc lộ 7 có logo trang cá cược, đánh bạc qua mạng (Ảnh: Quê hương Anh Sơn).

Thử truy cập theo trang website như trên, người dân bất ngờ khi thấy hiển thị thông tin về cá cược bóng đá, casino…

Việc xuất hiện nhiều biển hiệu có thông tin quảng cáo hoạt động đánh bạc trá hình ngay ngã tư xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, nơi có lưu lượng phương tiện giao thông cao, khiến nhiều người dân lo lắng, bức xúc.

Ông Trần Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Khai Sơn xác nhận số biển quảng cáo trên xuất hiện dọc tuyến quốc lộ 7, đoạn qua địa bàn xã này.

"Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã yêu cầu lực lượng Công an xã kiểm tra cụ thể. Trong sáng 5/5, Công an xã Khai Sơn đã làm việc cụ thể với các chủ nhà hàng, cửa hàng có gắn biển quảng cáo, yêu cầu tháo xuống. Nguồn gốc các biển quảng cáo có logo trang website cá cược nói trên đang được công an xác minh", ông Hải thông tin.

Biển quảng cáo có logo "lạ" xuất hiện nhiều trên quốc lộ 7 đoạn qua xã Khai Sơn, Anh Sơn, Nghệ An (Ảnh: Quê hương Anh Sơn).

Theo lý giải của một số chủ cửa hàng, mấy ngày trước, có 2 người đàn ông đến đặt vấn đề thay biển quảng cáo miễn phí. Nghĩ rằng đây là chương trình của một nhãn hàng có sản phẩm mới cần quảng cáo nên người dân đồng ý.

Khi biết đây là logo của một trang điện tử chuyên về cờ bạc, các hộ kinh doanh đã tháo dỡ biển quảng cáo nói trên.