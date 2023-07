Hai xe máy đối đầu, 3 người thương vong

Sáng 5/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Thanh An, huyện Thanh Chương, Nghệ An, xác nhận, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h35 ngày 5/7 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương.

Sau khi va chạm, người đàn ông bị văng và đập vào hộ lan trên đường Hồ Chí Minh (Ảnh: N.P).

Thời gian trên, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) đi xe máy mang biển kiểm soát 38C1-354.04 va chạm với xe máy do 2 vợ chồng ông Lô Văn T. và bà Lương Thị L. (trú Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển.

Vụ va chạm quá mạnh khiến ông T. tử vong tại chỗ, bà L. và người đàn ông Hà Tĩnh bị thương nặng.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu (Ảnh: N.P).

Ngay lập tức người dân địa phương đã gọi xe cấp cứu đưa bà L. và người đàn ông Hà Tĩnh đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an xã Thanh An, Công an huyện Thanh Chương có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.