Hai Thủ tướng muốn tăng tần suất chuyến bay thẳng kết nối Việt Nam - Ấn Độ

Gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN tại Thủ đô Vientiane (Lào) ngày 11/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Ấn Độ viện trợ khẩn cấp 35 tấn hàng hóa trị giá 1 triệu USD hỗ trợ các vùng chịu thiệt hại bởi cơn bão số 3.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai Thủ tướng nhất trí sớm đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương, tăng tần suất chuyến bay thẳng kết nối các thành phố lớn của hai nước, nhằm tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Việt Nam và Ấn Độ cũng nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Hai bên đề cao các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp ngắn với Phó Tổng thống Indonesia Ma'ruf Amin, Trưởng đoàn Indonesia tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN.

Bên cạnh việc tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, các cấp, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân, kết nối địa phương.

Hai bên cũng thống nhất phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; phối hợp triển khai tốt các hiệp định, thỏa thuận đã ký kết, sớm xây dựng Chương trình Hành động cho giai đoạn mới. Trong đó, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy hợp tác an ninh lương thực, nông nghiệp công nghệ cao, xe điện, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 18 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư thuận lợi vào thị trường của nhau.

Ông cũng đề nghị Indonesia tiếp tục phối hợp với Việt Nam hạn chế hoạt động khai thác hải sản trái phép, không khai báo và không theo quy định (IUU); đối xử nhân đạo đối với tàu cá, ngư dân của nhau, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược và tinh thần đoàn kết ASEAN.

Phó Tổng thống Ma'ruf Amin chia sẻ về sự thay đổi thế hệ trong lãnh đạo Indonesia thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh quan hệ hợp tác hai nước không những sẽ không thay đổi, mà còn tiếp tục phát triển ngày càng toàn diện.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Indonesia ủng hộ, cử đại diện cấp cao tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) và Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác về Tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) trong năm 2025 tại Việt Nam.

Hoài Thu (Từ Vientiane, Lào)