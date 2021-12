Hải Phòng: Tạm đình chỉ công tác 5 cán bộ, công chức

Dân trí Chủ tịch, Phó chủ tịch, cán bộ địa chính một phường cùng Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và một cán bộ dưới quyền vừa bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.

Chủ tịch, Phó chủ tịch và cán bộ địa chính phường Văn Đẩu bị tạm đình chỉ công tác (Ảnh: CTV).

Nguồn tin từ cơ quan chức năng quận Kiến An, TP Hải Phòng hôm nay (10/12) cho biết, 5 cán bộ, công chức thuộc UBND quận Kiến An và Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố vừa bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, ngày 9/12, Chủ tịch UBND quận Kiến An ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với các ông: Trần Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Văn Đẩu; ông Bùi Đức Ngoãn, Phó Chủ tịch UBND phường và ông Đặng Văn Hưng, cán bộ địa chính cũng thuộc phường Văn Đẩu.

Cùng ngày 9/12, Sở Tài nguyên & Môi trường TP Hải Phòng có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Dương Việt Hùng, Giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Kiến An.

Liên quan đến vụ việc, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thành phố cũng ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Hoàng Minh Chương, nhân viên hợp đồng của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Kiến An.

Các ông Trần Tuấn Anh, Bùi Đức Ngoãn và ông Đặng Văn Hưng bị tạm đình chỉ công tác là do có liên quan đến việc thiết lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đang thụ lý vì có dấu hiệu gian lận.

Đối với các ông Dương Việt Hùng, Hoàng Minh Chương thuộc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Kiến An được xác định đã có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong việc thẩm tra hồ sơ việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với lô đất này.

Cũng theo quận Kiến An, việc tạm đình chỉ 5 cán bộ, công chức trên được thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Kiến An.

Vụ việc hiện được Công an quận này tiến hành điều tra làm rõ.

An Nhiên