Hải Phòng phong tỏa quán karaoke Olala

Dân trí Lực lượng chức năng quận Kiến An, TP Hải Phòng đã phong tỏa một quán karaoke là nơi bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 từng đến hát.

Quán karaoke Olala bị phong tỏa.

BCĐ Phòng chống Covid-19 quận Kiến An, TP Hải Phòng trưa nay (8/5) cho biết, lực lượng chức năng địa phương đã lập chốt kiểm soát, phong tỏa quán karaoke Olala (địa chỉ tại khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn).

Quán karaoke trên bị phong tỏa do một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tên P.V.H. (SN 1980, ở xã An Đồng, huyện An Dương) từng đến hát tại đây cùng nhóm bạn.

Đồng thời, lực lượng chức năng quận này cũng đang phối hợp với lực lượng liên ngành rà soát, truy vết, đưa đi cách ly các trường hợp tiếp xúc gần, nhân viên quán hát…

Trước đó, khu dân cư nơi người này sinh sống cũng đã bị cách ly.

UBND phường Bắc Sơn, quận Kiến An cho biết, khoảng 14h ngày 30/4, anh P.V.H cùng nhóm bạn (khoảng 10 người gồm cả nam và nữ) đến quán karaoke Olala sử dụng 1 phòng hát trên tầng 3 của quán.

Qua điều tra, truy vết, lực lượng chức năng phường xác định nhóm hát trên có tiếp xúc với 10 người gồm chủ quán và nhân viên. Ngoài ra còn có 2 nhân viên phục vụ bưng bê và một bảo vệ cũng làm việc tại thời điểm nhóm của anh P.V.H tới hát.

Trước đó vào ngày 6/5, ngành Y tế Hải Phòng tiếp nhận thông tin anh P.V.H. từng lên chăm sóc anh trai tại Bệnh viện Nhiệt đới TƯ và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Cơ quan chức năng huyện An Dương ngay sau đó đã tổ chức cách ly khu dân cư trên đường An Dương 1, xã An Đồng, nơi anh P.V.H. cư trú.

