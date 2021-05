TPHCM, Hải Phòng: Kết quả xét nghiệm 58 trường hợp tiếp xúc ca Covid-19

Dân trí TPHCM hỏa tốc khoanh vùng lấy mẫu 21 xét nghiệm người tiếp xúc gần ca Covid-19. Hải Phòng cũng xét nghiệm 37 mẫu liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Kết quả xét nghiệm của 21 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân cho thấy tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Sáng 7/5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cho biết đã hoàn tất công tác điều tra, truy vết, khoanh vùng nguy cơ lây nhiễm của trường hợp L.T.L. (29 tuổi) có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính khi từ Việt Nam nhập cảnh Campuchia ngày 30/4. Bệnh nhân hiện đang được cách ly chờ kết quả xét nghiệm khẳng định của nước bạn.

Trong khi chờ kết quả xét nghiệm, TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xử trí các tình huống liên quan đến trường hợp trên như 1 ca Covid-19 nhiễm mới. Qua công tác điều tra dịch tễ, ngành y tế đã xác định có 21 trường hợp tiếp xúc với ca bệnh này. Tất cả những người tiếp xúc đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Như Dân trí thông tin, trước khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 qua test nhanh tại Campuchia, nam bệnh nhân sinh sống tại quận 11 từng điều trị bệnh nam khoa ở Bệnh viện Quân y 7A. Để có đủ điều kiện sang nước bạn làm việc, ngày 26/4 bệnh nhân đã lấy mẫu xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho kết âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 28/4, bệnh nhân từ sân bay Tân Sơn Nhất xuất cảnh đi Campuchia trên chuyến bay K6839. Ngày 30/4 trường hợp này được xét nghiệm test nhanh Covid-19 tại Campuchia và có kết quả dương tính.

Tại Hải Phòng, bà Phạm Thu Xanh, Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 TP cho biết, đến 6h ngày 7/5, toàn bộ mẫu F1 tiếp xúc gần với các ca bệnh từ Bệnh viện Nhiệt đới TƯ và từ Hải Dương về thành phố đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, có 28 trường hợp là F1 của BN P.V.H (SN 1980, ở An Đồng, An Dương, Hải Phòng). Bệnh nhân này lên chăm sóc anh trai là bệnh nhân P.T.H tại Bệnh viện Nhiệt đới TƯ. Ngày 29/4, P.V.H. về quê tại An Dương, Hải Phòng. Ngày 3/5 trở lại Bệnh viện Nhiệt đới TƯ và ngày 6/5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tiến hành điều tra, truy vết, cơ quan chức năng TP Hải Phòng xác định, thời điểm ở tại quê, BN P.V.H. đã tiếp xúc với 28 người (quận Kiến An 16 trường hợp, huyện An Dương 10 trường hợp, quận Lê Chân 1 trường hợp, huyện An Lão 1 trường hợp). Hiện tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 (ảnh minh họa)

Liên quan đến anh Đ.D.T, (BN số 3051, tại Hải Dương, từng lưu trú tại khách sạn Blue Sea, địa chỉ số 15 Trung Lực, Hải An, TP Hải Phòng) và bạn gái có 9 trường hợp F1. Trong đó tại quận Hải An 8 trường hợp, quận Lê Chân 1 trường hợp.

BN 3051 ngày 26/4 đã từ Hà Nam về Hải Phòng và thuê một phòng tại khách sạn trên để ở. Đến ngày 4/5 trở về Hải Dương và ngày 6/5 được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Bạn gái của Đ.D.T, người cùng lưu trú tại khách sạn trên cũng được cơ quan chức năng Hải Dương xác định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả 9 F1 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1.

Vân Sơn - An Nhiên