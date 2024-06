Hai huyện Long Điền và Đất Đỏ nhập lại thành huyện Long Đất

Sáng 25/6, kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết các chủ trương như sắp xếp đơn vị hành chính, chuyển đất rừng phòng hộ, đất trồng lúa để thực hiện dự án, thu hồi đất…

Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, sẽ được nhập thêm diện tích và dân số của xã Long Mỹ thành thị trấn Phước Hải huyện Long Đất (Ảnh: Hoàng Bình).

Cụ thể, nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Long Điền vào huyện Đất Đỏ, lấy tên là huyện Long Đất. Huyện Long Đất có diện tích tự nhiên 267,42km2, quy mô dân số 241.501 người. Như vậy, sau 21 năm chia tách, huyện Long Đất lại được sáp nhập từ 2 huyện Long Điền và Đất Đỏ.

Về thành lập đơn vị hành chính cấp xã, HĐND tỉnh quyết nghị, nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Lộc An, huyện Đất Đỏ vào xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, lấy tên là xã Phước Hội, huyện Long Đất. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ vào thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, lấy tên là thị trấn Phước Hải, huyện Long Đất. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 3 xã: An Nhứt, An Ngãi và Tam Phước thuộc huyện Long Điền thành 1 xã, lấy tên là xã Tam An, huyện Long Đất.

Tại TP Bà Rịa, nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Phước Hiệp vào phường Phước Trung, lấy tên là phường Phước Trung.

Với việc sắp xếp trên, huyện Long Đất có 11 đơn vị hành chính cấp xã (7 xã và 4 thị trấn); TP Bà Rịa có 10 đơn vị hành chính cấp xã (3 xã và 7 phường).

Sau khi thành lập TP Phú Mỹ và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có 3 thành phố: Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ và 4 huyện: Long Đất, Châu Đức, Xuyên Mộc, Côn Đảo và 77 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 28 phường, 6 thị trấn, 43 xã).