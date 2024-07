Hai hồ thủy điện lớn nhất miền Bắc được lệnh đồng loạt mở cửa xả lũ

Theo công điện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), vào 12h ngày 24/7, mực nước thượng lưu hồ Sơn La (tỉnh Sơn La) ở cao trình 199,34m, lưu lượng đến hồ 5.565m3/s, lưu lượng xả 2.987m3/s; mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) ở cao trình 104,79m, lưu lượng đến hồ 5.448m3/s, lưu lượng xả 6.978m3/s.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La mở một cửa xả đáy vào 18h ngày 24/7 và Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 4 hồ thủy điện Hòa Bình vào 23h ngày 24/7.

Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy (Ảnh: H.A).

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị Công ty Thủy điện Sơn La và Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ.

Đồng thời, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức hoạt động trên sông, ven sông; nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát đảm bảo an toàn công trình đang thi công,...

Trước đó do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn tỉnh Sơn La từ ngày 23 đến sáng 24/7 có mưa to đến rất to, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, hoa màu của nhân dân.

Thống kê trong toàn tỉnh Sơn La, đến trưa 24/7, mưa lũ đã làm 6 người ở xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn thiệt mạng và mất tích do sạt lở đất gây vùi lấp nhà cửa; một người ở xã Mường Bú, huyện Mường La bị thương.

Các thiệt hại về tài sản, hoa màu vẫn chưa thể thống kê do một số địa phương vẫn có mưa, đường sạt lở, giao thông ách tắc chưa thể tiếp cận.