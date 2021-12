Hải Dương cần tích cực gặp gỡ, đối thoại với nhân dân

Dân trí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy ở Hải Dương tích cực hơn trong gặp gỡ, đối thoại với nhân dân và doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, giải quyết vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Ngày 10/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và đoàn công tác Trung ương đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kết quả năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ghi nhận, biểu dương sự sáng tạo, tích cực của tỉnh trong việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Hải Dương đã sáng tạo, đổi mới trong lãnh đạo, phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, lựa chọn chủ đề phát triển của năm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện và đặc biệt tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy có sự đoàn kết, thống nhất để đạt được những kết quả tích cực ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.

Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2021 và đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 mặc dù chịu tác động lớn của dịch Covid-19.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Hải Dương cần tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai tốt hơn nữa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện các kết luận về công tác xây dựng Đảng của Trung ương; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng theo tinh thần việc gì làm tốt thì tiếp tục phát huy. Các cấp ủy, cán bộ tích cực hơn nữa trong gặp gỡ, đối thoại với nhân dân và doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Ông Võ Văn Thưởng cũng đề nghị Hải Dương cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong tình hình mới, như xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; đội ngũ các nhà khoa học và người lao động chất lượng cao, đảm bảo yêu cầu phát triển.

Về kinh tế-xã hội, tỉnh cần có các giải pháp để thực hiện hiệu quả mục tiêu kép trong bối cảnh thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19; quản lý tốt quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất; cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư; xây dựng tiêu chí, cân nhắc lựa chọn nhà đầu tư có uy tín, chất lượng vào các khu công nghiệp.

Tỉnh tập trung xây dựng nông thôn mới, coi đây là giải pháp quan trọng nhất để rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng lưu ý Hải Dương cần quan tâm chuẩn bị, chăm lo Tết Nhâm Dần 2022 cho người dân chu đáo, an toàn phòng, chống dịch; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, tôn giáo; giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của người dân, phấn đấu dân giàu, tỉnh mạnh.

Ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Hải Dương, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, đoàn công tác sẽ tổng hợp để đề nghị Trung ương nghiên cứu, xem xét giải quyết.

Cũng tại cuộc làm việc, đại diện các ban xây dựng đảng Trung ương đã chỉ ra những vấn đề mà Hải Dương đang gặp phải, chia sẻ, trao đổi và góp ý để tỉnh thực hiện tốt hơn nữa, sớm đưa các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng vào thực tiễn cuộc sống một cách hiệu quả.

Báo cáo năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng cho biết năm 2021, Hải Dương đã vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đạt và vượt 11/14 chỉ tiêu chủ yếu.

Kinh tế có mức tăng trưởng khá, cao hơn bình quân chung cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 8,6%, đứng thứ 4 trong vùng Đồng bằng sông Hồng và thứ 8 cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 19.290 tỷ đồng, vượt dự toán 48,4%.

Tỉnh đã thường xuyên đối thoại và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư trong nước từ một số nhà đầu tư lớn.

Đến nay, Hải Dương đã có 100% số xã và huyện về đích xây dựng nông thôn mới, trong đó 43 xã đạt chuẩn nâng cao, 4 xã đạt chuẩn kiểu mẫu; đang hoàn thiện thủ tục đề nghị công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. An sinh xã hội trong tỉnh được đảm bảo.

Các chính sách ưu đãi người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được quan tâm triển khai. Tỉnh đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 84,4%, trong đó, tiêm đủ 2 mũi đạt 61,5%.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Quang Phúc cho biết triển khai Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh," Hải Dương đã ban hành kế hoạch thực hiện, chỉ đạo các ngành chức năng ban hành hướng dẫn thực hiện 6 nhóm nội dung công việc, với phương châm: "trên trước, dưới sau," "trong trước, ngoài sau," "học tập đi đôi với làm theo và nêu gương"...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn 3 công việc đột phá tập trung chỉ đạo thực hiện. Điểm nhấn và nét mới trong chỉ đạo thực hiện kế hoạch lần này là Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu hàng năm tập thể cấp ủy, lãnh đạo các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đều phải đăng ký xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch hành động học tập, làm theo và nêu gương của tập thể, cá nhân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng khẳng định thời gian tới, tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất; nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo quan trọng của Trung ương.

Ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Với khát vọng phát triển, tư duy đổi mới của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tỉnh sẽ tập trung vào 4 trụ cột và chiến lược tăng trưởng xanh, chuyển đổi số.

Hải Dương đặt mục tiêu năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại. Tỉnh mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Trung ương để tỉnh thực hiện mục tiêu sớm trở thành một trung tâm lớn về công nghiệp và dịch vụ, một cực tăng trưởng trong các tỉnh khu vực phía Bắc.

