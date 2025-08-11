Hai đối tượng lạng lách, đánh võng, đâm thẳng rào chắn của công an

Chiều 11/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ hành vi của 2 đối tượng điều khiển xe máy, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường và đâm thẳng vào hàng rào chắn của lực lượng công an.

Hình ảnh 2 đối tượng đi xe máy tông thẳng rào chắn của lực lượng công an (Ảnh: Cắt từ video).

Thông tin ban đầu, ngày 10/8, tổ công tác của Phòng CSGT tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị khác làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên.

Đến khoảng 22h cùng ngày, một chiếc xe máy chở theo 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng chạy trên đường Võ Nguyên Giáp. Khi đến chốt rào chắn của Tổ công tác, người điều khiển xe vẫn không giảm tốc độ, đâm thẳng vào rào chắn khiến cả 2 người ngồi trên xe đều ngã ra đường.

Theo Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên, tối 9/8, đơn vị này đã xử lý 41 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông.