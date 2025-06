Cảnh sát bế thí sinh gãy 2 chân, dùng xe chuyên dụng chở sĩ tử đi thi

Sáng 4/6, chị Hoàng Thị Tuyên (SN 1985, trú tại xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) đã gửi thư cảm ơn đến tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Quỳ Hợp, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An.

Chiều 3/6, con trai chị Tuyên là thí sinh Lê Hải Đăng (SN 2009) đi xe đạp đến điểm thi Trường THPT Quỳ Hợp tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10, môn ngoại ngữ. Khi cách điểm thi khoảng 1km, xe đạp cháu Đăng bị đứt xích, không thể đi tiếp.

Cảnh sát giao thông chở thí sinh bị hỏng xe kịp đến điểm thi (Video: Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An).

Lo lắng sắp đến giờ thi, cháu Đăng gọi về cho gia đình. May mắn, tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Quỳ Hợp làm nhiệm vụ gần đó, phát hiện sự việc, sử dụng xe chuyên dụng đưa thí sinh Lê Hải Đăng đến điểm thi kịp thời gian.

Một cán bộ cảnh sát giao thông đưa xe đạp của cháu Đăng đi sửa, mang đến điểm thi cho cháu sau đó.

Trong thư cảm ơn, nữ phụ huynh bày tỏ sự cảm kích trước hỗ trợ kịp thời và trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Quỳ Hợp.

Cảnh sát giao thông bế thí sinh gãy 2 chân vào tận phòng thi tại điểm thi Trường THPT Phạm Hồng Thái, Hưng Nguyên, Nghệ An (Ảnh: Bùi Quang).

Tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Nghệ An (ngày 3-4/6), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông trước các điểm thi kỳ thi và tham gia hỗ trợ, tiếp sức cho các thí sinh, người nhà thí sinh.

Lực lượng cảnh sát giao thông cũng kịp thời phát hiện, hỗ trợ các thí sinh đến điểm thi.

Trong buổi thi môn ngữ văn sáng 3/6, tại điểm thi Trường THPT Phạm Hồng Thái (Hưng Nguyên, Nghệ An), tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Hưng Nguyên hỗ trợ, bế thí sinh bị gãy 2 chân vào tận phòng thi.