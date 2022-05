Hà Nội: Xưởng gỗ cháy rực rạng sáng 1/5

Theo Công an TP Hà Nội, vụ hỏa hoạn xảy ra vào hơn 4h10 sáng nay, 1/5, tại xưởng gỗ dán của Công ty TNHH Hải Nam, địa chỉ ở thôn Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm.

Ngay khi tiếp nhận thông tin ban đầu, nhận định vụ hỏa hoạn có khả năng cháy lan sang nhà dân và các khu vực lân cận, Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an Hà Nội đã điều động điều động 11 xe chữa cháy của Công an quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Long Biên, Công an huyện Gia Lâm và Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực 1 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng hơn 80 lính cứu hỏa tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng điều động 1 xe chỉ huy và các cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để trực tiếp tham gia chỉ huy cứu hỏa.

Hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn xã Yên Viên (Ảnh: CA TP Hà Nội).

Nhận định đám cháy diễn biến phức tạp do chất cháy chủ yếu là các nguyên liệu dễ bắt cháy, vận tốc cháy lan nhanh, lực lượng chức năng đã quyết định triển khai các mũi tấn công để nhanh chóng dập lửa và ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Sau một giờ nỗ lực cứu hỏa, đám cháy đã cơ bản được khống chế (Ảnh: CA TP Hà Nội).

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã, Đội cảnh sát Giao thông, trật tự và các đơn vị liên quan cũng được huy động, phối hợp để tổ chức phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Đến khoảng 5h10, đám cháy đã cơ bản được khống chế, ngăn chặn, không để cháy lan sang nhà dân và các khu vực lân cận. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tổ chức chữa cháy, kiểm soát tàn dư lửa trong khu vực đã được khoanh vùng.