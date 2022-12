Hà Nội: Xử lý quán karaoke bị tạm đình chỉ vẫn lén lút hoạt động

Ngày 7/12, Công an Hà Nội cho biết, vào khoảng 21h15 ngày 4/12, đơn vị đã tiến hành kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) đột xuất đối với cơ sở kinh doanh Karaoke A999, địa chỉ tại số 51 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Qua kiểm tra, cơ sở này vẫn lén lút hoạt động, không chấp hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động do UBND quận Nam Từ Liêm ban hành.

Theo Công an Hà Nội, trước đó, ngày 25/10, tổ công tác số 1, đoàn kiểm tra liên phòng của Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra an toàn về PCCC, và ghi nhận cơ sở này còn một số tồn tại vi phạm về PCCC. Tổ công tác sau đó đã yêu cầu cơ sở dừng ngay hoạt động, để tổ chức khắc phục các nội dung tồn tại, vi phạm về PCCC.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm đối với quán Karaoke A999 (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 2/11, Công an quận Nam Từ Liêm đã tham mưu UBND quận ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở trên. Ngày 3/12, Công an quận Nam Từ Liêm đã tổ chức kiểm tra, đánh giá việc khắc phục các tồn tại, vi phạm về an toàn PCCC đối với cơ sở Karaoke A999, qua đó tham mưu UBND quận ban hành quyết định đình chỉ hoạt động đối với cơ sở do chưa khắc phục các tồn tại về PCCC.

Ngày 4/12/2022, Công an Thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở Karaoke A999. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 3/21 phòng hát đang hoạt động; cơ sở chưa khắc phục các nội dung tồn tại về vi phạm PCCC...

Sau đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu cơ sở Karaoke A999 dừng ngay hoạt động để tổ chức khắc phục các nội dung tồn tại về PCCC, qua đó, Công an Hà Nội yêu cầu Công an quận Nam Từ Liêm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cơ sở Karaoke A999 theo quy định; tiến hành đình chỉ hoạt động đối với cơ sở Karaoke A999 theo quy định.