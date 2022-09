26 quán bar, karaoke ở TPHCM bị đình chỉ vì vi phạm phòng cháy, chữa cháy

Ngày 14/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM cho biết, đến nay đơn vị đã phối hợp cùng công an 21 quận, huyện, TP Thủ Đức kiểm tra 460 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường về các điều kiện an toàn PCCC.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở vi phạm quy định về an toàn PCCC như: bố trí, sắp xếp các vật tư, vật dụng cản trở lối thoát hiểm; thiết bị PCCC chưa đảm bảo an toàn; lắp đặt bảng quảng cáo che kín mặt tiền…

Các cơ sở này bị xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,2 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn quận Gò Vấp (Ảnh: A.X.).

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã ra quyết định đình chỉ 26 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường do chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC mà đã đưa vào hoạt động.

Sau vụ cháy làm 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh vào ngày 1/8 tại TP Hà Nội và cháy quán karaoke làm 32 người chết ở tỉnh Bình Dương, Bộ Công an đã chỉ đạo các địa phương tổ chức cao điểm kiểm tra PCCC cơ sở kinh doanh như quán karaoke, bar, vũ trường.

Tại TPHCM, từ ngày 17/8 đến ngày 15/9, Công an TPHCM, Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức đã tổng kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ này.

Nội dung kiểm tra bao gồm giấy phép kinh doanh, hồ sơ pháp lý; hệ thống, phương tiện PCCC; tình trạng lối thoát hiểm, khả năng hoạt động của hệ thống chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát hiểm…

Công an quận 8 kiểm tra PCCC tại một quán karaoke trên đường Dạ Nam (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thống kê của Công an TPHCM, trên địa bàn hiện có 414 cơ sở kinh doanh karaoke; 15 cơ sở quán bar; 2 công năng tương tự vũ trường; 30 cơ sở công năng tương tự quán bar (beer club, nhà hàng…).

Phần lớn các cơ sở này sử dụng nhiều loại vật liệu cách âm, trang trí nội thất, phông màn bằng vật liệu dễ cháy để trang trí nên khi có cháy sẽ tạo ra một lượng khói khí độc gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người.

Ngoài ra, một số cơ sở lắp đặt bảng hiệu quảng cáo tại mặt tiền công trình che kín cả tòa nhà; bên ngoài cửa ra vào, tại tầng trệt thường bố trí xe máy, xe mô tô với số lượng lớn nên khó khăn cho việc chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra cháy.