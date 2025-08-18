Hà Nội tính tăng giá thu gom rác lên 43.000 đồng/người mỗi tháng

UBND TP Hà Nội vừa lấy ý kiến nhân dân và các tổ chức liên quan vào dự thảo quy định mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Giá thu gom rác ở Hà Nội hiện nay là 6.000 đồng/tháng tương đương 24.000 đồng/hộ/tháng với cá nhân cư trú ở phường và 3.000 đồng/tháng tương đương 12.000 đồng/hộ/tháng với cá nhân cư trú ở xã.

Hà Nội dự kiến tăng giá thu gom rác tại các phường lên 21.000 đồng/người/tháng trong năm 2025 và lên 43.000 đồng/người/tháng vào năm 2026. Ở các xã dự kiến tăng lên 10.000 đồng/người/tháng năm 2025 và lên 23.000 đồng/người/tháng năm 2026.

Mức giá áp dụng với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp là 1.175 đồng/kg nhân với khối lượng rác thải phát sinh thực tế.

Trung bình mỗi ngày ở Hà Nội phát sinh khoảng 7.500 tấn rác thải sinh hoạt (Ảnh: D.T.).

Mức thu phí rác ở Hà Nội đang thấp hơn so với các tỉnh, thành phố khác như tại TPHCM, giá thu gom rác thải rắn sinh hoạt tính theo hộ gia đình mỗi tháng là 84.000 đồng; Hải Phòng 40.000 đồng; Hưng Yên 60.000 đồng với phường và 40.000 đồng với xã; Đà Nẵng 30.000 đồng; Quảng Nam 30.000 đồng.

Hà Nội cho rằng mức giá hiện nay ở thành phố chưa tính đúng tính đủ các chi phí phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy trình, định mức thực hiện.

Năm 2024, tổng số thu phí rác ở Hà Nội gần 568 tỷ đồng, trong khi tổng kinh phí chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn gần 2.300 tỷ đồng, gấp 4 lần.

Những năm qua, ngân sách thành phố phải bỏ ra cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn rất lớn.

Theo Hà Nội, việc điều chỉnh tăng dần giá thu gom rác là cần thiết nhằm giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, đồng thời giúp người dân giảm thiểu phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng khi tiến tới thu giá đúng đủ theo khối lượng phát thải.

Hiện thành phố có hai nhà máy điện rác là Thiên Ý (bãi rác Nam Sơn) và Seraphin (bãi rác Xuân Sơn) hoạt động với công suất vận hành hơn 6.200 tấn/ngày, phát điện 120MW.

