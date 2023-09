Hà Nội: Tìm nhân chứng 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong

Ngày 8/9, nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí cho biết, khoảng 16h25 ngày 6/9, tại km13+500 quốc lộ 18 thuộc xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 1 xe máy và 1 ô tô khiến 1 người tử vong.

Theo cảnh sát, sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế ô tô đã lái xe rời khỏi hiện trường.

Cơ quan công an đang phát đi thông báo tìm nhân chứng 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong (Ảnh minh họa).

Tiếp đó, khoảng 22h27 ngày 6/9, tại đoạn đường đối diện số 1103 Tam Trinh, phường Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 1 ô tô đầu kéo, kéo theo sơ-mi rơ-moóc với 1 xe máy khiến 1 người (chưa rõ danh tính) tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an phường Yên Sở phối hợp với lực lượng chức năng tới hiện trường làm rõ vụ việc.

Phòng CSGT Công an Hà Nội thông báo, những ai là người có liên quan hoặc chứng kiến những vụ tai nạn kể trên thì tới Công an quận Hoàng Mai, Công an huyện Sóc Sơn hoặc liên hệ qua page Zalo có tên PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG CATP HÀ NỘI, hoặc số điện thoại đường dây nóng 0243.942.4451, để phục vụ quá trình điều tra.