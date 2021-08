Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội đến ngày 23/8

Dân trí Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, Hà Nội quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố đến 6h ngày 23/8.

Hà Nội sẽ tiếp tục giãn cách xã hội đến 6h sáng 23/8.

Thử nghiệm việc hướng dẫn người dân tự lấy mẫu

Chiều 6/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký, ban hành Công điện số 18/CĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6h ngày 23/8 trên phạm vi toàn thành phố và yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Thành phố yêu cầu phải triển khai đảm bảo thực chất, hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ hơn theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, kiên quyết yêu cầu người dân "ai ở đâu thì ở đó" để đảm bảo hiệu quả, khống chế sự lây lan, kiểm soát trong thời gian giãn cách xã hội.

Đề nghị tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và quy định cách ly toàn xã hội; bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những người được phép mới đến làm việc trực tiếp trong trường hợp thật sự cần thiết như: trực chiến đấu, trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cấp bách cần thiết khác theo yêu cầu.

Nội dung công điện khẳng định, công tác phòng, chống dịch phải thực hiện từ gốc, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền cần có sự tự giác, chấp hành, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng xã hội.

Về công tác truy vết, xét nghiệm, UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan phải thực hiện trong thời gian ngắn nhất; linh hoạt trong từng tình huống đảm bảo đạt kết quả sàng lọc nhanh nhất, tranh thủ từng ngày, từng giờ, tránh bỏ sót nguy cơ lây nhiễm, đảm bảo hiệu quả cao nhất. Đồng thời, rà soát lại năng lực xét nghiệm, huy động tối đa khả năng phối hợp giữa các cơ sở xét nghiệm đảm bảo năng lực đáp ứng các cấp độ, kịch bản, diễn biến dịch bệnh của thành phố…

Đặc biệt, các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thử nghiệm việc hướng dẫn người dân tự lấy mẫu dưới sự giám sát của ngành y tế.

Đề nghị người dân cùng tham gia "Chốt bảo vệ vùng xanh"

Tại các khu vực không có dịch "vùng xanh", Hà Nội đề nghị mỗi người dân chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và phát huy vai trò cùng tham gia thành lập các khu vực tự quản, thành lập "Chốt bảo vệ vùng xanh (vùng không có dịch)" do chính khu dân cư, tổ dân phố lập, chủ động phòng ngừa dịch, giữ gìn an toàn cho khu dân cư.

Tại các khu vực có nguy cơ "vùng da cam" gồm các nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị, chợ, siêu thị, bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh…, yêu cầu chính quyền cơ sở phê duyệt phương án phòng chống dịch, chỉ cho hoạt động khi đảm bảo các quy định. Đồng thời, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát qua việc tiếp nhận các ý kiến giám sát của nhân dân trên địa bàn hoặc qua công tác kiểm tra, giám sát của các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở.

Đối với khu vực phong tỏa hoặc khu cách ly "vùng đỏ", chính quyền cơ sở sẽ quyết định các biện pháp phong tỏa hoặc cách ly y tế với diện tích phù hợp tình hình diễn biến dịch bệnh và nguy cơ; chủ động quyết định các biện pháp cao hơn đảm bảo không để dịch bệnh lây lan trong khu vực và kiểm soát, khống chế trong thời gian ngắn nhất.

Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan chuẩn bị sẵn sàng các phương án cao nhất có thể cho điều trị, đảm bảo đầy đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu, các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất. Hoàn thành đưa vào sử dụng kịp thời các cơ sở thu dung, điều trị tháp nhiều tầng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cơ quan chức năng cần lưu ý phân biệt những người nhiễm không có triệu chứng với những người có triệu chứng (bệnh nhân) để tổ chức quản lý, theo dõi, trợ giúp y tế phù hợp, giảm tỷ lệ người chưa có triệu chứng diễn biến thành có triệu chứng.

Về công tác hậu cần, mua sắm, các đơn vị khẩn trương lập danh mục các trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch và tổ chức mua sắm đảm bảo quy định, tiến độ và yêu cầu phòng chống dịch theo các mức độ, nguy cơ và tình hình dịch bệnh của thành phố; tiếp tục rà soát để có thể trưng dụng các cơ sở, công trình nâng công suất thu dung người mắc Covid-19 (không triệu chứng) lên 50.000 giường khi cần thiết; tổ chức tiêm vắc xin nhanh, an toàn, hiệu quả…

Yêu cầu chính quyền các cấp, các ngành chủ động phương án tổ chức thực hiện để bảo đảm không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa của thành phố, mất ổn định thị trường, thực hiện tốt các biện pháp bình ổn giá; đảm bảo an toàn lưu thông và cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho mọi người dân, đặc biệt các khu vực cách ly, phong tỏa, bảo đảm không để bất kỳ ai bị thiếu ăn, thiếu mặc; đồng thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế, sức khỏe, tinh thần cho nhân dân ở mọi lúc, mọi nơi khi cần thiết, đảm bảo công tác an sinh xã hội, an ninh, trật tự trên địa bàn…

Trước đó, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều ca mắc mới không rõ nguồn lây, Hà Nội đã quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố trong thời gian 15 ngày kể từ 6h sáng ngày 24/7.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội có 1.559 trường hợp dương tính mới, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 928 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 631 ca.

Nguyễn Trường