Hà Nội thu giữ 10 tấn xúc xích phơi nắng 7 ngày không ôi thiu

Chiều 4/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố Trần Sỹ Thanh, chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến và trực tiếp với các quận, huyện, thị xã về kết quả triển khai tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2024 và các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tại hội nghị, đại diện Công an TP Hà Nội dẫn chứng về một đường dây buôn bán hơn 10 tấn xúc xích bẩn vừa bị bắt giữ và cho biết đường dây này bắt đầu từ một hàng quán ở cổng trường học.

Sau đó, lực lượng công an đã lần theo dấu vết, tìm được 5-6 đầu mối và phát hiện kho hàng có chứa hơn 10 tấn xúc xích "bẩn".

"Chúng tôi đã thử thí nghiệm để xúc xích thu giữ được ngoài nắng 7 ngày. Kết quả, xúc xích không bị ôi thiu, bốc mùi. Chúng tôi nghi ngờ sản phẩm này có sử dụng Formol (một chất độc, thường được dùng để khử trùng, làm hóa chất - PV) để bảo quản xúc xích", đại diện Công an Hà Nội nói.

Lực lượng chức năng lo ngại nếu số lượng xúc xích này được tiêu thụ hết tại các cửa hàng, tạp hóa ở cổng trường, số lượng trẻ bị ảnh hưởng đến sức khỏe rất lớn.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai hồi tháng 5 vừa qua (Ảnh: Công an TP Hà Nội).

Theo Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội Chu Xuân Kiên, ngay trong chiều 4/6, lực lượng quản lý thị trường đã bắt được hơn 1 tấn thực phẩm bẩn tại quận Tây Hồ.

Ông Kiên nhấn mạnh số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngày càng lớn nhưng số lượng người làm về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm lại rất mỏng.

"Nếu chỉ làm theo kiểu nay đến cửa hàng nọ, mai đến cửa hàng kia, thì chỉ như "bắt cóc bỏ đĩa", không thể xử lý hết được", ông Kiên nêu vấn đề.

Vì vậy, ông mong muốn người dân, chính quyền địa phương cùng vào cuộc với cơ quan chức năng. Nếu thấy quán hàng bán xúc xích nướng, gà rán... không bảo đảm an toàn thực phẩm, người dân có thể chụp ảnh gửi lực lượng chức năng các quận, huyện.

Ngoài ra, nếu phát hiện cơ sở có dấu hiệu vi phạm an toàn thực phẩm, người dân có thể gửi thông tin cho Cục Quản lý thị trường thành phố để xử lý.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì hội nghị chiều 4/6 (Ảnh: Phạm Linh).

Đề cập khía cạnh khác, bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, dẫn số liệu 60% nguồn thực phẩm ở chợ cung cấp cho người dân. Dù vậy, việc kiểm soát chất lượng rau, thịt bày bán ở các chợ cóc, chợ tạm còn hạn chế.

Theo bà Lan, trong số hơn 500 chợ trên địa bàn, mới có 22 trạm xét nghiệm nhanh chất lượng thực phẩm. Tỷ lệ này rất thấp.

Để công tác quản lý an toàn thực phẩm đạt hiệu quả, Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm TP Hà Nội đã đưa ra ba nhóm giải pháp cần tập trung gồm: tổ chức chiến dịch truyền thông sâu rộng đến các nhóm đối tượng; tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trong trường học; bảo đảm an toàn thực phẩm thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh qua các hoạt động của tháng hành động vì an toàn thực phẩm, thành phố thẳng thắn công bố những quận, huyện, những đơn vị làm tốt cũng như chưa tốt để rút kinh nghiệm.

Theo ông Thanh, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cần được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Bởi các hoạt động vi phạm an toàn thực phẩm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tầm vóc, giống nòi, nên cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Về giải pháp, lãnh đạo Hà Nội cho rằng quan trọng nhất là phải thay đổi nhận thức, ý thức từ cán bộ đến người dân, thay đổi thói quen và tư duy tiêu dùng.

Để làm được điều đó, ông Thanh nhấn mạnh công tác tăng cường truyền thông và đẩy mạnh bổ sung kinh phí truyền thông, tổ chức các cuộc thi viết về an toàn thực phẩm...

Đặc biệt, các hoạt động tuyên truyền về an toàn thực phẩm cần được đẩy mạnh trong các nhà trường để giáo dục thế hệ tương lai.

"Người dân cũng không nên vì chạy theo lợi nhuận mà nuôi trồng, sản xuất theo kiểu "lợn một chuồng, rau một luống". Cùng với đó, thành phố cần tăng cường các giải pháp quản lý chợ truyền thống, đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống giết mổ tập trung...", Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.