Hà Nôi: Sau ghi nhận 6 ca F0, xã An Khánh lập 14 chốt phong tỏa

Dân trí Sau khi ghi nhận 6 ca F0, lực lượng chức năng xã An Khánh, huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã lập 14 chốt phong tỏa, cách ly y tế...

Hà Nội lập chốt phong tỏa từ gạch và tre nứa

Một trong số 14 chốt phong tỏa tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức (Hà Nội) được dựng từ gạch, gỗ, tre, nứa.

15h ngày 24/7, UBND xã An Khánh nhận được thông tin trên địa bàn có các trường hợp là F0, ngay lập tức, lực lượng chức năng tiến hành lập các chốt phong tỏa, đường đi vào xã An Khánh.

"Mỗi chốt có 3 cán bộ gồm 2 chiến sĩ công an, một dân quân tự vệ cùng sự hỗ trợ của đội thanh niên xung kích thôn, xã. Chúng tôi chốt chặn và làm việc ở đây 24/24h, các lượt canh gác được chia làm 3 ca, mỗi ca 8 tiếng", một cán bộ Công an xã An Khánh nói với phóng viên Dân trí.

Tại xã An Khánh, lực lượng chức năng tiến hành lập 14 chốt phong tỏa, đáng nói, những chốt này được bịt bằng nhiều vật liệu khác nhau như gạch, tre, gỗ, nứa, rào sắt...

Theo ghi nhận, tại con đường tại thôn An Thọ 2 (An Khánh, Hoài Đức) có 3 chốt chặn được lập từ các chồng gạch, mỗi chốt cách nhau khoảng 200 m. Đây là nơi có nhiều công trình và dịch vụ bất động sản, do vậy có khá nhiều nguyên vật liệu xây dựng. Người dân đã tận dụng những chồng gạch chưa được sử dụng làm thành các hàng rào chắn.

Tại các chốt phong tỏa, người dân chỉ có thể đi ra nhận đồ tiếp tế từ người thân.

Tại các lối ra vào xã An Thọ, lực lượng chức năng lập chốt phong tỏa cứng, khu vực này luôn trong tình trạng "nội bất xuất, ngoại bất nhập", người dân không thể ra ngoài để mua các thực phẩm thiết yếu, vì vậy nhiều shipper đã có mặt tại đây để giao hàng qua rào cách ly.

"Do địa bàn của xã giáp ranh với đường Đại lộ Thăng Long, tỉnh lộ 432 và nhiều phường xã đi qua, cùng các khu đô thị, nhiều đường đi ra vào thông nhau khiến chính quyền phải lập chốt cứng từ rào sắt B40. Những chốt này không có lực lượng an ninh túc trực", một cán bộ Công an xã An Khánh nói thêm.

Một số hình ảnh phóng viên Dân trí ghi nhận:

Tại khu vực thôn An Thọ 2, lực lượng chức năng lập 3 chốt phong tỏa từ gạch, mỗi chốt cách nhau khoảng 200 m.

Người dân cho biết, đây là nơi có nhiều công trình và dịch vụ bất động sản, do vậy có khá nhiều nguyên vật liệu xây dựng...

Ngoài gạch ra, các chốt phong tỏa còn được dựng từ tre, nứa...

Người dân đã tận dụng những chồng gạch chưa được sử dụng làm thành các hàng rào chắn.

Ngoài các chốt ngoài mặt đường, các chốt khác còn được lập trong ngõ thôn An Thọ.

Các các chốt này, lực lượng chức năng canh trực 24/24h.

Do bị phong tỏa, nhiều người dân chỉ có thể nhận đồ tiếp tế từ bên ngoài qua rào cách ly.

Ông H. cho hay, mình đưa đồ vào trong khu cách ly cho người thân, số đồ dùng này chủ yếu là lương thực thiết yếu.

Một người đàn ông đưa tiền qua rào cách ly "đặc biệt" làm từ gạch.

Các các điểm phong tỏa từ rào sắt, gạch, tre nứa, lực lượng chức năng còn tổ chức quây dây chăng xung quanh xóm Quyết Tiến, xã An Khánh.

Hay trong khu cách ly Làng văn hóa Vân Lũng.

Một khu phong tỏa dựng từ gỗ, tre, nứa.

Trần Thanh