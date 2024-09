Hà Nội sắp có mưa rào và dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ đêm 10/9 đến chiều 11/9, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Riêng Lào Cai, Yên Bái có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Đêm 11/9, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa từ đêm 10/9 đến chiều 11/9, có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Đêm 11/9 đến chiều 12/9, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Khu vực Nghệ An từ đêm 10/9 đến sáng 11/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Ngày 11/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đáng lưu ý chiều tối và đêm 12/9 Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiều tuyến đường chính trong thành phố Yên Bái như Điện Biên, Lê Lợi… đã bị ngập sâu, có nơi ngập qua đầu người, giao thông bị tê liệt (Ảnh: Nam Anh).

Dự báo thời tiết ngày 11/9 các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Có mưa to đến rất to và có nơi có dông, gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Phía Tây Bắc Bộ: Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng khu vực Lào Cai, Yên Bái và Hòa Bình có mưa to đến rất to, gió nhẹ.

- Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng khu vực đồng bằng có mưa to đến rất to, gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều tối và đêm), riêng Thanh Hóa có mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ.

- Đà Nẵng đến Bình Thuận: có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, gió tây nam cấp 2-3.

- Tây Nguyên: Mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.