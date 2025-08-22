Hà Nội quyết dẹp bỏ toàn bộ chợ tạm, chợ cóc, cơ sở giết mổ không đảm bảo

Ngày 22/8, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, cơ sở giết mổ liên quan nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng chợ tạm, chợ cóc và các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo điều kiện.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, thành phố còn 167 điểm kinh doanh tự phát tại 36 đơn vị, tập trung nhiều ở khu vực như Từ Liêm, Giảng Võ, Hà Đông, Tam Hưng, Bạch Mai… và vẫn còn 41 phường, xã chưa gửi báo cáo dù sở này đã có văn bản đề nghị rà soát, thống kê.

Hà Nội đặt mục tiêu xóa toàn bộ chợ tạm, chợ cóc trong năm nay (Ảnh: CTV).

Về cơ sở giết mổ, Hà Nội hiện có 8 cơ sở giết mổ công nghiệp, 8 cơ sở tập trung và 13 cơ sở quy mô nhỏ. Tuy nhiên, chỉ một số cơ sở hoạt động thường xuyên, công suất thực tế thấp hơn thiết kế, các cơ sở nhỏ gặp khó về đầu tư, đất đai và thủ tục.

Theo báo cáo, giết mổ thủ công vẫn phổ biến với hơn 600 cơ sở không phép. Các xã có số lượng cơ sở giết mổ lớn gồm Đại Xuyên, Vĩnh Thanh (trâu, bò), Trần Phú, Yên Lãng, Mê Linh (lợn) và Bình Minh, Vân Đình, Chương Dương (gia cầm)...

Ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương, đề nghị các phường, xã thường xuyên chỉ đạo lực lượng chức năng chủ động lập kế hoạch, lên phương án thực hiện giải tỏa các điểm kinh doanh tự phát rõ tiến độ, lộ trình và không để tái phát sinh…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng việc kiểm soát giết mổ theo từng khu vực, từng địa bàn là cần thiết để đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra tiêu dùng.

Về phía doanh nghiệp, ông Quyền lưu ý cần tìm hiểu cơ sở giết mổ có phù hợp với quy hoạch của thành phố để hợp tác, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các xã, phường cần đồng hành, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Liên quan đến vấn đề chợ cóc, chợ tạm, ông Quyền yêu cầu Sở Công Thương chịu trách nhiệm phối hợp với các địa phương để rà soát, phân loại, triển khai dẹp bỏ dứt điểm các chợ cóc, chợ tạm đang tồn tại trên địa bàn các xã, phường.

Ông Quyền cũng yêu cầu Sở Công Thương nghiên cứu đổi mới mô hình chợ an toàn thực phẩm, chợ 0 đồng và nhân rộng các mô hình này. Thành phố ưu tiên xã hội hóa các chợ.

Đối với những địa phương có chợ cóc, chợ tạm tồn tại, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu cần rà soát kỹ và báo cáo đầy đủ, chính xác về Sở Công Thương trong tháng 8.

Đối với vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu ngành thú y chuyển nhiệm vụ về các xã, phường để kiểm soát chặt, xử lý nghiêm các lò mổ vi phạm, thậm chí đề nghị khởi tố hình sự đối với các đối tượng cố tình bán các sản phẩm gia súc, gia cầm bị dịch bệnh.

Ông Quyền giao Sở Y tế nghiên cứu cùng các ngành tham mưu thành phố đầu tư các xe kiểm định di động, xây dựng trung tâm kiểm định, kiểm nghiệm hiện đại các lĩnh vực về thực phẩm, đồ uống, hàng giả…

Trước đó, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu Sở Công Thương hướng dẫn các địa phương rà soát, phân loại, lập kế hoạch xử lý và duy trì trật tự sau giải tỏa các chợ tạm, chợ cóc. Đồng thời đề xuất cơ chế hỗ trợ, huy động nguồn lực xã hội hóa để cải tạo, phát triển hệ thống chợ.

Hà Nội cũng giao UBND các phường, xã rà soát, thống kê, lập kế hoạch và tổ chức giải tỏa theo thẩm quyền quy định. Kế hoạch cần có lộ trình, giải pháp cụ thể, hoàn thành trong năm nay.