Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ kỳ họp Quốc hội

Tối 15/6, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt phục vụ kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XV, diễn ra từ ngày 11/6 đến 28/6 tại Hà Nội, Công an Hà Nội có thông báo phương án phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện.

CSGT Hà Nội dẫn đoàn đại biểu quốc hội tham dự kỳ họp (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên đường Độc Lập (từ Hoàng Văn Thụ - Độc Lập đến Tôn Thất Đàm - Độc Lập). Buổi sáng từ 7h15 đến khi kết thúc, buổi chiều từ 13h15 đến khi kết thúc. Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Theo cảnh sát, trong thời gian cấm đường Độc lập, cảnh sát sẽ hướng dẫn lưu thông đối với các phương tiện như sau: Các phương tiện đi theo tuyến Điện Biên Phủ - Tôn Thất Đàm - Chu Văn An - Tôn Đức Thắng, chiều ngược lại đi theo tuyến Chu Văn An - Tôn Thất Đàm - Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu…

Các phương tiện đi từ Hoàng Hoa Thám đi theo tuyến Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu - Phan Đình Phùng hoặc Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu - Điện Biên Phủ.

Công an Hà Nội đề nghị người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ và sự hướng dẫn, điều tiết phân luồng phương tiện của lực lượng chức năng; chủ động lựa chọn thời gian và lộ trình di chuyển phù hợp.