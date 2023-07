Hà Nội lắp đặt lại các quả cầu gang trên lan can quanh hồ Tây bị mất trộm

Liên quan đến việc hàng nghìn quả cầu gang gắn trên lan can hồ Tây bị mất trộm, thông tin với phóng viên Dân trí một vị cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDAĐTXD) quận Tây Hồ cho biết, sau khi có thông tin báo chí phản ánh, quận Tây Hồ đã tích cực vào cuộc, khắc phục lại các quả cầu bị mất.

UBND quận Tây Hồ có văn bản chỉ đạo công an quận, các phường có hệ thống lan can đi qua tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý trường hợp vi phạm.

Hồi tháng 5 vừa qua, Ban QLDAĐTXD quận Tây Hồ lắp đặt lại gần 200 quả cầu gang bị mất tại phố Nhật Chiêu (đoạn gần 2 con rồng).

Hồi tháng 5 vừa qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ lắp đặt lại gần 200 quả cầu gang bị mất tại khu phố Nhật Chiêu (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự kiến, cuối tháng 7 sẽ lắp đặt thêm hơn 100 quả tại phố Vệ Hồ giao với Lạc Long Quân và đến tháng 8, 9 lắp ở phố Quảng An.

"Các quả cầu gang này phải đặt, đo kích thước phù hợp với những quả đã mất rồi mới tiến hành lắp đặt lại.

Việc lắp đặt kéo dài vì các quả cầu không bán sẵn trên thị trường, phải chờ sản xuất", vị cán bộ Ban QLDAĐTXD quận Tây Hồ thông tin và cho hay việc lắp lại các quả cầu bị mất thực hiện theo từng khu vực.

Vị này nhận định, các quả cầu gang bị mất có thể do đối tượng nghiện lấy trộm.

Tại những khu vực bị mất ít có camera an ninh nên khó phát hiện, xác định thủ phạm, việc mất trộm có thể xảy ra từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022.

Các quả cầu mới được lắp đặt lại giống với kích thước của quả đã bị mất (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trước đó, báo Dân trí phản ánh việc hàng nghìn quả cầu gang trên lan can quanh hồ Tây bị mất trộm.

Các quả cầu gang mất trộm nằm ở phố Quảng An, Quảng Khánh, Từ Hoa, Vệ Hồ, Nhật Chiêu,... Những phố này vào đêm khuya thường vắng người qua lại.

Dự kiến đến cuối tháng 7 những quả cầu gang bị mất tại phố Vệ Hồ sẽ được lắp đặt lại (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo nhận định của một số người dân, khi những quả cầu gang bị đánh cắp sẽ khiến nước mưa rơi vào phần lõi của lan can làm các hoa văn nhanh hư hỏng, hoen gỉ.

Hồ Tây là hồ tự nhiên lớn nhất Hà Nội có diện tích hơn 500ha với chu vi là khoảng 14,8km và lắp rào chắn xung quanh để bảo vệ.

Đầu tháng 11/2022 trước thực trạng một phần lan can bằng sắt ở hồ Tây, cụ thể tại khu vực phố Nguyễn Đình Thi - Trích Sài xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn, quận Tây Hồ đã triển khai chỉnh trang, thay mới, cải tạo đồng bộ đoạn lan can này.