1.500 quả cầu gang trên lan can hồ Tây bị mất: "Không hiểu lấy làm gì"

Liên quan đến việc hàng nghìn quả cầu gang trên lan can hồ Tây bị mất cắp thời gian qua, trao đổi với phóng viên Dân trí ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng quận Tây Hồ cho biết: UBND quận Tây Hồ đã có văn bản giao cho các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền cho người dân có ý thức giữ gìn tài sản chung, tài sản công cộng.

Đồng thời, giao cho các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, phát hiện, xử lý các đối tượng có hành vi trộm cắp; giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng khảo sát lại toàn bộ hệ thống lan can quanh hồ Tây, lên phương án dự toán sửa chữa, thay thế các quả cầu gang bị mất để trình UBND quận phê duyệt.

Đến nay, Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Tây Hồ đã thực hiện xong việc khảo sát và đang tiến hành sửa chữa, căn chỉnh lại những khu vực lan can bị đứt mối nối.

Ông Tuấn nhận định, việc các quả cầu gang bị trộm đã làm mất cảnh quan, vẻ đẹp của hệ thống lan can quanh hồ Tây. Để lấy được các quả cầu gang những tên trộm có thể phải sử dụng búa hoặc xà beng và chúng đi theo nhóm khoảng 2 - 3 người. Bởi, tất cả các quả cầu trên lan can đều được hàn chắc chắn vào cột trụ.

Thời gian tới lực lượng chức năng sẽ thường xuyên tuần tra, phát hiện, xử lý các đối tượng có hành vi trộm cắp các quả cầu gang trên lan can hồ Tây.

"Tôi không hiểu những kẻ lấy quả cầu gang này với mục đích gì, việc này sẽ do cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, trong quá trình các đối tượng đập phá để lấy quả cầu gang đã làm méo mó, hư hỏng một số hệ thống lan can", ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, hệ thống lan can ven hồ Tây đi qua địa bàn các phường Nhật Tân, Quảng An, Nhật Tân, Xuân La, Yên Phụ.

Hiện công an quận, phường thường xuyên đi tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn những hành vi trộm cắp quanh hồ Tây.

Để ngăn chặn hiệu quả thì việc truy tìm các đối tượng gây án để xử lý cũng là một cách để giải quyết triệt để.

Hàng loạt quả cầu gang bị mất đã khiến cho hệ thống lan can quanh hồ Tây mất thẩm mỹ.

"Nếu bắt được các đối tượng vi phạm mà hành vi đủ các yếu tố xử lý hình sự thì cần phải xử lý nghiêm mới có thể ngăn chặn được những người khác", ông Tuấn nhấn mạnh và cho biết thêm, qua kiểm tra, số lượng quả cầu gang bị mất khoảng hơn 1.400 - 1.500 quả.

Thời gian tới, Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Tây Hồ sẽ yêu cầu các đơn vị duy tu liên tục kiểm tra hệ thống để sớm phát hiện việc mất, hư hỏng nhằm khắc phục kịp thời.

Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an quận Tây Hồ đang có đề án lắp đặt thêm các camera an ninh tại các khu vực công cộng để phát hiện các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, an toàn đô thị để xử lý.

Theo phản ánh của một số người dân quanh hồ Tây, các quả cầu gang trên lan can bị mất vào những năm 2020 - 2021 khi dịch Covid-19 diễn ra căng thẳng.

Hồ Tây là hồ tự nhiên lớn nhất thành phố Hà Nội có diện tích hơn 500ha với chu vi là khoảng 14,8 km và lắp rào chắn xung quanh để bảo vệ.

Đầu tháng 11/2022 trước thực trạng một phần lan can bằng sắt ở hồ Tây, cụ thể tại khu vực phố Nguyễn Đình Thi - Trích Sài xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn, quận Tây Hồ đã triển khai chỉnh trang, thay mới, cải tạo đồng bộ đoạn lan can này.