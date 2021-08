Hà Nội kêu gọi chủ nhà trọ giảm tiền thuê phòng cho người lao động

Dân trí Để giúp đỡ cho những lao động tự do ở tại các khu nhà trọ chưa kịp trở về quê, UBND phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) đã kêu gọi và đề nghị các gia đình có nhà trọ giảm tiền thuê phòng từ 50-100%.

Các tổ trưởng tổ dân phố tại phường Phúc Xá đi vận động các chủ nhà trọ giảm tiền thuê phòng trọ cho người lao động nghèo.

Ngày 16/8, UBND phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) có văn bản, gửi các chủ hộ có nhà cho thuê trọ trên địa bàn phường, lên phương án để đồng hành, chia sẻ khó khăn với những người thuê trọ là các lao động tự do, lao động nghèo... ngụ cư tại các khu nhà trọ, chưa kịp trở về quê hương.

Theo UBNB phường Phúc Xá, hiện trên địa bàn phường có nhiều người dân là lao động tự do, ngụ cư tại các khu nhà trọ chưa kịp trở về quê hương gặp phải nhiều khó khăn do không có việc làm. Trước tình hình đó, chính quyền đã triển khai nhiều đợt hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người lao động tự do mất việc còn kẹt lại tại địa bàn phường.

Nhiều chủ nhà trọ đồng ý giảm 50% tiền thuê trọ cho người lao động nghèo, với những trường hợp lao động khó khăn, chủ nhà trọ đồng ý giảm 100% tiền thuê trọ.

Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nên UBND phường Phúc Xá đã kêu gọi và đề nghị các gia đình có nhà trọ, đang cho người lao động thuê trên địa bàn, có phương án hỗ trợ người thuê bằng cách giảm tiền thuê trọ (từ 50% đến 100%).

UBND phường Phúc Xá đề nghị cấp ủy chi bộ, hệ thống chính trị 9 địa bàn dân cư và 22 tổ dân phố chuyển văn bản kêu gọi của UBND phường Phúc Xá, đến các chủ gia đình có nhà cho thuê trọ, đồng thời tăng cường công tác dân vận, tuyên truyền để các chủ nhà trọ quan tâm, đồng hành chia sẻ khó khăn với người lao động trong lúc dịch bệnh như hiện nay.

UBND phường Phúc Xá hỗ trợ tặng các suất quà 0 đồng cho người lao động nghèo trên địa bàn hôm 14/8 (Ảnh: Trần Thanh).

Trao đổi với PV Dân trí, Bà Trần Thị Tố Tâm, Bí thư phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nhận được văn bản của phường Phúc Xá, hiện các tổ trưởng tổ dân phố đã triển khai việc đi vận động những chủ hộ cho thuê trọ trên địa bàn để giúp người lao động nghèo.

Theo bà Tâm, hiện khu vực gầm cầu Long Biên là nơi có nhiều nhà trọ cho người lao động nghèo thuê nhiều nhất. Tại tổ 3 - cụm 2 phường Phúc Xá chủ yếu là dân lao động ngoại tỉnh. Các tổ trưởng dân phố đã tuyên truyền, vận động chủ các nhà trọ giảm tiền thuê trọ cho khoảng 200 người lao động nghèo.

"Những chủ trọ nhất trí với lời kêu gọi của phường, giảm giá 50% tiền thuê trọ cho người lao động ngoại tỉnh. Đặc biệt có bác Nguyễn Văn Cường ở 37, ngõ 44 Phúc Xá - Tổ 4 giảm 100% tiền thuê trọ cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn", bà Tâm chia sẻ.

