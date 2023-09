Hà Nội hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini hơn 9,2 tỷ đồng

Tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội sáng 22/9, các đại biểu đã biểu quyết thông qua tờ trình Nghị quyết của HĐND thành phố về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy tại địa chỉ số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Chính sách này được áp dụng theo Nghị định số 20 của Chính phủ, quy định người bị thương nặng do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc do các lý do bất khả kháng khác tại nơi cư trú được xem xét hỗ trợ mức tối thiểu bằng 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định.

Cụ thể, Hà Nội sẽ hỗ trợ 30 triệu đồng/người với người phải cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế. Dự kiến, 42 người sẽ hưởng mức hỗ trợ này bằng tiền mặt.

Cùng với đó, thành phố cũng hỗ trợ chi phí cấp cứu và điều trị thực tế cho 50 nạn nhân với mức 50 triệu đồng/người, thông qua hình thức Sở Y tế chi trả các khoản kinh phí điều trị cho cơ sở y tế.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, sáng 22/9 (Ảnh: Thanh Hải).

Theo UBND TP Hà Nội, tòa chung cư mini xảy ra vụ cháy có 45 căn hộ với 146 người cư trú. Sau khi xảy ra hỏa hoạn vào đêm 12/9, toàn bộ người dân sinh sống ở đây không có nơi cư trú. Do đó, thành phố hỗ trợ tạm cư cho các hộ gia đình với mức 6 triệu đồng/tháng/hộ, thời gian hỗ trợ 6 tháng.

Các cá nhân ở ghép trong một căn hộ hoặc hộ gia đình có một người sẽ có mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng, cũng trong vòng 6 tháng. Hình thức chi trả một lần bằng tiền mặt.

Ngoài ra, sau vụ cháy, nhiều học sinh cư trú tại căn nhà trên cũng không còn quần áo, cặp sách, sách vở, đồ dùng học tập, gia đình rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hà Nội sẽ hỗ trợ cho 50 học sinh, sinh viên cư trú tại đây với mức 15 triệu đồng/người, tương ứng với học phí và chi phí học tập trong 3 năm, bao gồm cả kinh phí mua cặp sách, đồng phục.

Thành phố cũng thông qua mức hỗ trợ 100 triệu đồng cho một trẻ mồ côi cả cha và mẹ (cháu hiện là học sinh của Trường THCS Khương Đình); hỗ trợ 70 triệu đồng với một trẻ mồ côi mẹ (cháu hiện là học sinh của Trường Tiểu học Khương Đình, có bố đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông). Tiền hỗ trợ sẽ được gửi bằng tiền mặt cho người chăm sóc trẻ.

Với 56 nạn nhân tử vong, Hà Nội sẽ hỗ trợ cho đại diện thân nhân 50 triệu đồng/người; đồng thời hỗ trợ chi phí hỏa táng 10 triệu đồng/người, bao gồm chi phí vận chuyển theo thực tế, cùng các chi phí khác liên quan đến thủ tục gửi thi hài, hỏa táng, tổ chức tang lễ…

Số tiền này sẽ được chi trả trực tiếp cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Tổng kinh phí dự kiến cho toàn bộ nội dung hỗ trợ nêu trên là 9,26 tỷ đồng, lấy từ ngân sách thành phố và ngân sách quận Thanh Xuân.

Trong tờ trình dự thảo Nghị quyết, UBND TP Hà Nội cho biết do tính chất cấp bách, cấp thiết cần triển khai ngay hỗ trợ trong thời gian ngắn, các nội dung đề xuất cần được thực hiện một lần và thực hiện ngay sau khi Nghị quyết ban hành. Vì vậy, UBND Hà Nội đề xuất thể thức văn bản là Nghị quyết cá biệt của HĐND thành phố.

Kỳ họp chuyên đề của HĐND Hà Nội khai mạc sáng 22/9 (Ảnh: Thanh Hải).

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn. Theo đó, thành phố đề ra 9 nhóm giải pháp chủ yếu để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

Trước đó, liên quan vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân) khiến 56 người tử vong, cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), chủ chung cư mini nêu trên.

Ngày 15/9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm với 3 tổ chức Đảng: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân và Đảng ủy phường Khương Đình nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.