Hà Nội: Giải cứu 5 người khỏi đám cháy lúc nửa đêm

Khoảng 0h hôm nay, ngày 9/6, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà số 147 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Lực lượng chức năng phá cửa, tiếp cận đám cháy (Ảnh: Công an Hà Nội).

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy - Công an TP Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an quận Hoàng Mai xuất 2 xe chữa cháy, một xe cứu nạn, cứu hộ cùng cán bộ chiến sĩ đến điểm cháy, phối hợp với UBND phường Tương Mai, Công an phường Tương Mai tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định, đám cháy xuất phát tại tầng 1 (khu vực cơi nới của ngôi nhà), đồng thời thấy các nạn nhân đã di chuyển lên khu vực tầng mái của ngôi nhà hô hoán kêu cứu.

Khu vực xảy cháy (Ảnh: Công an Hà Nội).

Một mặt, các chiến sĩ sử dụng dụng cụ phá dỡ lớp cửa sắt và cửa cuốn để tiếp cận đám cháy, tổ chức dập lửa; một mặt, 4 cán bộ chiến sĩ đeo bình thở theo cầu thang bộ trong nhà tổ chức thoát khói độc và tiếp cận người bị nạn tại tầng 3 để trấn an, hướng dẫn người bị nạn.

Nhận thấy đám cháy đã được khống chế, khói khí độc đã được thoát ra, các cán bộ chiến sĩ hướng dẫn 5 người mắc kẹt (một người già, 2 vợ chồng và 2 trẻ em) thoát nạn theo cầu thang bộ xuống vị trí an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.