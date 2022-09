Hà Nội dự kiến chi gần 130 tỷ đồng xây cơ sở làm việc cho công an xã

Chiều 12/9, HĐND TP Hà Nội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội khảo sát trụ sở làm việc của Công an xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì (Ảnh: Trung Nguyên).

Theo đó, việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (ngân sách cấp tổng nguồn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 đến thời điểm hiện nay) được xác định là hơn 321.000 tỷ đồng; đã bố trí vốn năm 2021, 2022 là hơn 62.300 tỷ đồng; bằng 26,5% tổng Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp thành phố.

Trong phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 2022, Hà Nội quyết định tạm dừng 15 dự án với tổng số vốn 273 tỷ gồm: 3 dự án giao thông, 12 dự án chiếu sáng ở 3 huyện; dự chi 129,7 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng "Dự án đầu tư xây dựng cơ sở làm việc công an xã, gồm 82 cơ sở làm việc công an xã thuộc Công an TP".

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn (Ảnh: Nguyễn Hợp).

Hiện nay, bộ, ngành Trung ương chưa thông báo nguồn kế hoạch vốn năm 2023 cho TP Hà Nội, UBND TP đã sơ bộ xác định tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 dự kiến 52.600 tỷ đồng, tương đương năm 2022.

TP dự kiến tập trung bố trí vốn để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm (xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội - giai đoạn I; Cung Thiếu nhi; dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá; Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II...). Ưu tiên bố trí vốn cho dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai…

HĐND TP Hà Nội cũng thống nhất thông qua chủ trương đầu tư 19 dự án. Trong đó, có 1 dự án nhóm A để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo thẩm quyền; quyết định chủ trương đầu tư 17 dự án; điều chỉnh chủ trương đầu tư 1 dự án.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND và các cơ quan chuyên môn của TP đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của đại biểu để HĐND TP xem xét, biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất cao 9 Nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung rất quan trọng, tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Cụ thể, thông qua phân cấp quản lý nhà nước và ủy quyền trên địa bàn Thành phố; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công và phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương một số dự án đầu tư công của TP; Nghị quyết về mức hỗ trợ trong lĩnh vực y tế và hỗ trợ mức thu học phí năm học 2022-2023... và các nội dung quan trọng khác.

"Các cơ chế, chính sách được HĐND TP thông qua tại kỳ họp, nhất là các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo là những cơ chế, chính sách rất quan trọng, mang ý nghĩa thiết thực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và cuộc sống của Nhân dân Thủ đô. Đề nghị UBND TP tập trung, khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định" - ông Tuấn nhấn mạnh.