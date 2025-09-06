Hà Nội công bố 10 cá nhân được đề nghị khen thưởng "Công dân Thủ đô ưu tú"

Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ Hà Nội) vừa có công văn về việc lấy ý kiến nhân dân về danh sách các cá nhân dự kiến đề nghị khen thưởng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025.

1. KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, sinh năm 1949:

Quá trình công tác, ông đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam. Đã làm chủ nhiệm nhiều đồ án được Thủ tướng phê duyệt.

Với Hà Nội, ông đã có nhiều đóng góp trong việc điều chỉnh Quy hoạch chung của thủ đô.

Khi được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phân công làm Tổ trưởng Tổ công tác giúp tư vấn cho Hà Nội trong quá trình lập hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, ông đã tham gia đóng góp, đề xuất nhiều ý tưởng cho nội dung đồ án quy hoạch.

Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 được Thủ tướng phê duyệt là một trong 10 sự kiện tiêu biểu của thành phố trong năm 2024.

Trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2024 (Ảnh: Viết Thành).

2. PGS.TS, Bác sĩ cao cấp, Thầy thuốc nhân dân, Đại tá Nguyễn Kim Nữ Hiếu, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện trung ương Quân đội 108, sinh năm 1942:

Bà từng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huân chương Quân kỳ Quyết thắng; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú", "Thầy thuốc nhân dân" và nhiều lần được các bộ, ban, ngành trung ương tặng bằng khen, kỷ niệm chương; UBND quận Hai Bà Trưng tặng giấy khen.

3. TS Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, sinh năm 1946:

Ông từng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhất, Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng bằng khen; nhiều năm liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

4. GS.TS, KTS Hoàng Đạo Kính, thành viên Hội đồng Kiến trúc - quy hoạch Hà Nội, Hội Di sản văn hóa Hà Nội, sinh năm 1941:

Ông từng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; được Thủ tướng Ba Lan trao tặng danh hiệu Hiệp sĩ của Ba Lan; năm 2024 được nhận giải thưởng "Bùi Xuân Phái - vì tình yêu Hà Nội".

5. Ông Hà Tùng Lập, Trưởng bộ môn Cầu mây - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, sinh năm 1977:

Ông từng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 lần được Thủ tướng tặng bằng khen; nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng bằng khen.

6. Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Viện sĩ Trần Đình Long, Hội viên danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội; sinh năm 1941:

Ông từng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì. Nhiều lần được các bộ, ban, ngành trung ương tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương... và đạt nhiều giải thưởng quốc tế và trong nước.

Năm 2024, ông được Ban Tuyên giáo Trung ương vinh danh là một trong 25 gương điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và được vinh danh trong chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2024".

7. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, Hội viên Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, sinh năm 1943:

Sự nghiệp âm nhạc của ông rất đồ sộ với hơn 500 ca khúc âm nhạc, nhiều ca khúc mang bản sắc riêng được khán giả thủ đô và cả nước yêu thích.

Ông từng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật; giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam về khí nhạc cùng nhiều huy chương, giải thưởng, bằng khen của các cấp, ngành...

8. Ông Lưu Hoàng Phương, Trưởng nhóm Kỹ thuật thi công, Công ty cổ phần FECON, sinh năm 1989:

Là Trưởng nhóm Kỹ thuật thi công giàu kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng ngầm đô thị của Công ty cổ phần FECON. Từ năm 2023 đến nay, ông phụ trách công tác lập biện pháp thi công, giám sát vận hành đào hầm bằng máy khoan TBM cho dự án Metro Line 3 - Hà Nội.

Hai sáng kiến nổi bật của ông gồm giải pháp thi công tuyến cống nhánh bằng phương pháp khoan ngang định hướng tại dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, qua đó giúp giảm thời gian thi công, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và dân sinh.

Sáng kiến thứ hai là giải pháp trượt máy TBM qua Ga S10 và S11, tận dụng một phần hệ trượt giai đoạn lắp máy, qua đó giúp giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm thời gian thi công, các giải pháp này đã giúp công ty tiết kiệm gần 50 tỷ đồng.

9. Thượng tá Đặng Việt Quảng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội, sinh năm 1975:

Trong những năm qua, trên cương vị là Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội, ông luôn chủ động, mưu trí, sáng tạo trong công tác tham mưu chỉ đạo, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô.

Nhiều năm liên tục ông đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ tiên tiến; 3 lần được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân"; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Ông được Thủ tướng tặng bằng khen; nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng bằng khen; Giám đốc Công an Hà Nội tặng giấy khen.

10. Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh, Hội Mây tre Phú Nghĩa, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội, sinh năm 1964:

Trên 50 năm gắn bó với nghề mây tre đan, ông đã có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn giá trị ngành nghề mây tre đan truyền thống. Ông đã nghiên cứu kết hợp giữa mây, tre, giang với các chất liệu sắt, gốm và sơn mài để tạo nên nhiều tác phẩm mới, độc đáo và tinh xảo.

Ông đã được Chủ tịch Hà Nội tặng Bằng khen năm 2015, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tặng Bằng khen năm 2022; UBND huyện Chương Mỹ (cũ) biểu dương, khen thưởng là người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023; Chủ tịch Hà Nội tặng Bằng khen năm 2025 về thành tích xuất sắc trong công tác Hội, Hiệp hội do Sở Công Thương quản lý.