Hà Nội: Cô gái trẻ lao ra giữa phố chặn ô tô, hành hung người đi đường

Sáng 18/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip kèm hình ảnh về một cô gái trẻ mặc váy ngắn, áo phông, đeo tai nghe và balo, bất ngờ lao ra giữa đường chặn ô tô, sau đó còn hành hung cả người dân.

Theo clip ghi lại, trong lúc đi trên đường ven hồ Tây, cô gái trẻ bất ngờ đi ra giữa đường chặn một ô tô rồi quát lớn, yêu cầu xe này phải quay ngược chiều lại.

Hình ảnh cô gái trẻ lao ra giữa đường chặn rồi đạp vào một ô tô trên đường Nguyễn Đình Thi tối 17/5 (Ảnh: Cắt từ clip).

Thấy vậy, một phụ nữ ngồi trên ô tô định mở cửa xuống xe thì được tài xế ngăn lại. Tiếp đó, cô gái trẻ lao vào đạp chiếc ô tô rồi tiếp tục yêu cầu xe này quay đầu lại.

Lúc sau, có một nam thanh niên ra ngăn cản, yêu cầu cô gái trẻ dừng hành động của mình lại thì bị cô này lao vào hành hung. Sự việc sau đó đã thành một cuộc ẩu đả giữa 3 thanh niên với cô gái trẻ nói trên. Vụ việc làm tuyến đường giao thông cạnh hồ Tây bị ùn ứ, rất đông người dân đứng xem vụ việc.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều ý kiến tỏ ra bức xúc trước hành động ngang ngược của cô gái trẻ. Nhiều người cho rằng cô gái này có hành động không bình thường, có thể đã sử dụng chất kích thích nên mới có những hành vi như vậy.

Hình ảnh cô gái trẻ chặn xe ô tô rồi lao vào hành hung người đi đường (Ảnh cắt từ clip).

Liên quan tới sự việc, cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) cho biết, vụ việc kể trên xảy ra vào khoảng 20h55 ngày 17/5, tại đoạn đường trước số nhà 39 Nguyễn Đình Thi.

Theo vị lãnh đạo, sau khi nắm được thông tin, đơn vị đã cử cán bộ tới hiện trường, tuy nhiên lúc này cả 2 bên đã rời đi. Cảnh sát tiếp tục làm công tác phân luồng giao thông.

"Qua tìm hiểu được biết, cô gái nói trên có biểu hiện bất thường, có thể do mới thất tình hoặc do thời tiết nóng dẫn tới những hành động không bình thường. Do vụ việc đã xảy ra xong, cả 2 bên không có thương tích hay để lại hậu quả gì nghiêm trọng, nên khi chúng tôi tới hiện trường đã cho cán bộ giải tán đám đông, phân luồng tránh ùn tắc giao thông qua tuyến đường Nguyễn Đình Thi", vị lãnh đạo nói.