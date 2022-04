Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm vụ phóng hỏa khiến 1 người tử vong

Chiều 1/4, UBND TP Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Công an TP Hà Nội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng UBND quận Nam Từ Liêm nhanh chóng điều tra, xử lý hậu quả vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà trên địa bàn phường Phú Đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội hỏa tốc yêu cầu cơ quan công an nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm vụ phóng hỏa (Ảnh: Thành Trung).

Nội dung văn bản thể hiện, khoảng 19h tối 31/3, tại ngôi nhà trong ngõ 60 đường Phú Đô (thuộc phường Phú Đô) xảy ra vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng làm 1 người chết, 5 người bị thương. Ngay sau đó, lực lượng công an và người dân đã nhanh chóng chữa cháy, giải cứu người bị thương và truy bắt nghi can phóng hỏa.

Về vụ việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh giao Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định; đề xuất hình thức khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân tham gia chữa cháy và truy bắt nghi can.

Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng UBND quận Nam Từ Liêm phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ điều trị cho các nạn nhân.

"Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 5/4; thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí về kết quả điều tra vụ việc" - văn bản nêu rõ.

Như đã đưa tin, tối 31/3, tại căn nhà trong ngõ 60 đường Phú Đô bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Ngay sau đó, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường, tổ chức cứu nạn và dập tắt vụ hỏa hoạn.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cứu được 5 người bị thương (trong đó có 4 trẻ em) và đưa đi cấp cứu kịp thời; hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 7 người. Một nạn nhân không may mắn đã tử vong trong vụ hỏa hoạn là chị M.A.

Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan công an đã bắt giữ Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, trú tại Vụ Bản, Nam Định). Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn tình ái.