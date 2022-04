Vụ phóng hỏa ở Hà Nội: Cô gái tử vong đang mang thai, sắp làm đám cưới

Thông tin nêu trên được ông Phạm Đình Hùng - Chủ tịch UBND xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì, Hà Nội) trao đổi với PV Dân trí vào chiều nay (1/4).

Theo ông Hùng, nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngõ 60 đường Phú Đô (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) là chị N.T.M.A. (25 tuổi, trú thôn An Hòa, xã Tản Lĩnh; thuê trọ ở ngôi nhà trong ngõ 60 đường Phú Đô).

Hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều tối ngày 31/3 trên địa bàn phường Phú Đô (Ảnh: CTV).

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình nạn nhân, ông Hùng cho hay, chị A. là con cả trong gia đình 3 anh em. Sau khi học xong đại học, chị A. ở nội thành làm việc.

"Gia đình có thông tin với xã rằng chị A. đang mang thai tháng thứ 2 và sắp làm đám cưới. Hiện gia đình đang đợi cơ quan công an hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể đưa về quê nhà mai táng. Vụ việc xảy ra quá đau xót" - ông Hùng cho hay.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 19h tối 31/3, tại căn nhà trong ngõ 60 đường Phú Đô bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Ngay sau đó, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường, tổ chức cứu nạn và dập tắt vụ hỏa hoạn.

Khu vực xảy ra cháy là nơi để xe ở tầng một của ngôi nhà 5 tầng, một tum, kết cấu bê tông, cốt thép, diện tích mặt sàn khoảng 170 m2.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cứu được 5 người bị thương (trong đó có 4 trẻ em) và đưa đi cấp cứu kịp thời; hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 7 người. Một nạn nhân không may mắn đã tử vong trong vụ hỏa hoạn là chị M.A.

Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan công an đã bắt giữ Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, trú tại Vụ Bản, Nam Định). Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn tình ái.

Trần Thị Thanh Hải là nghi phạm phóng hỏa gây ra vụ cháy khiến một cô gái tử vong.

Theo đó, khi biết gia đình bạn trai không chấp nhận mình và bạn trai bỏ đến nhà người thân ở đường Phú Đô để tránh mặt, Trần Thị Thanh Hải tìm đến nhà trọ, đốt xe máy của người nhà bạn trai để trả thù.