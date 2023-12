Hà Nội cấm cán bộ biếu quà Tết lãnh đạo, cấp trên

Nội dung trên có trong Chỉ thị vừa được Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành, về việc tổ chức phục vụ Tết Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chỉ thị yêu cầu cán bộ các cấp trực thuộc không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo; không tổ chức đoàn thăm, chúc Tết cấp ủy Đảng, chính quyền các quận, huyện, thị ủy và đảng bộ trực thuộc; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp bằng mọi hình thức.

Trong giờ làm việc, cán bộ, lãnh đạo các cấp chỉ dự lễ hội khi được phân công...

Cùng với đó, Thành ủy Hà Nội đề nghị đẩy mạnh các giải pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác dự báo, quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, bảo đảm xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu...

Các đơn vị liên quan cũng cần chú trọng tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, an toàn trên không gian mạng; chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, từ xa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ...

Hà Nội yêu cầu các đơn vị, cán bộ trực thuộc không chúc Tết, thăm hỏi lãnh đạo, cấp trên trong dịp Tết sắp tới (Ảnh: Hữu Nghị).

Các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố cần bố trí cán bộ, nhân viên trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết công việc, tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết; bảo đảm việc trở lại làm việc bình thường sau đợt nghỉ Tết...

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các đơn vị quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội theo quy định của Trung ương và chính sách đặc thù của thành phố; chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết.

Thành phố cũng sẽ triển khai tốt việc tổ chức thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu...

Thành phố tăng cường việc tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch, triển lãm... nhằm thu hút đông đảo nhân dân, khách du lịch quốc tế và nội địa đến tham quan, trải nghiệm tại Hà Nội trong những ngày vui Xuân, đón Tết nhằm quảng bá hình ảnh thủ đô ngàn năm văn hiến, là điểm đến du lịch "an toàn - thân thiện - chất lượng - hấp dẫn".