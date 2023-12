Hà Nội rét 10 độ C, giới trẻ vẫn đổ về chật kín Nhà thờ Lớn đêm Noel

Phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) suốt 2 tháng qua, không khí Giáng sinh luôn ngập tràn khu phố nổi tiếng với việc kinh doanh các sản phẩm phục vụ trang trí các dịp lễ, Tết.

Tối 24/12, không gian rực rỡ sắc màu của hàng trăm các sản phẩm trang trí Noel thu hút đông đảo người dân tìm tới tham quan, mua sắm.

Rất nhiều nam thanh, nữ tú dắt tay nhau tìm tới phố Hàng Mã chọn cho mình những món đồ Giáng sinh hoặc tìm những góc "sống ảo" lưu lại khoảnh khắc lung linh tại đây.

Nguyễn Đỗ Bình An (sinh năm 2002) vì muốn tìm một chú lính chì để tặng người thân nên từ 17h30 đã cùng chồng tìm tới phố Hàng Mã để lựa chọn sản phẩm cho ưng ý. An cho biết, bản thân em là một giáo viên mỹ thuật, đồng thời là một nhà thiết kế thời trang cảm thấy không gian giáng sinh tại phố Hà Mã năm nay được trang trí khá đẹp, tỉ mỉ, cầu kỳ hơn so với mọi năm.

Về các sản phẩm tại đây, An cũng đánh giá rất đa dạng, giá thành trong ngày cuối cùng của dịp Giáng sinh cũng rẻ và dễ mặc cả hơn.

Ánh Nguyệt (sinh năm 2001) biết tới không gian giáng sinh tại phố Hàng Mã từ nhiều ngày qua, tới nay em mới có dịp dẫn theo em gái ghé tới. Nguyệt cảm thấy khá ấn tượng với các sản phẩm bày bán tại đây, hai chị em đã tìm cho mình những góc chụp ấn tượng lưu lại một số khoảnh khắc trong đêm Noel.

Với các vị khách nước ngoài, họ cũng nhanh chóng tìm cho mình những sản phẩm như mũ noel, kính, vòng đeo đầu tuần lộc... để hòa nhập với bầu không khí Giáng sinh tại Hà Nội.

Càng về tối, phố Hàng Mã càng trở nên tấp nập với lượng người đổ về càng nhiều, thỉnh thoảng xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ khiến việc đi lại trở nên khó khăn hơn.

Ghi nhận tại khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội, đây là nhà thờ có lịch sử lâu đời nhất ở Hà Nội, dù thời tiết rất lạnh nhưng hàng nghìn người vẫn đổ về khu vực bên ngoài nhà thờ trước giờ làm lễ đón Giáng sinh.

Cũng giống như các mùa Giáng sinh năm trước, bên ngoài Nhà thờ Lớn trang hoàng cây thông Noel khổng lồ cao 16m, được trang trí bằng các vật phẩm quen thuộc như bông tuyết, ngôi sao, đèn điện, dây kim tuyến.... kết hợp cùng với đó là tiểu cảnh hang đá nơi Chúa giáng sinh.

Theo lịch sử của người Công giáo, vào đêm ngày 24/12 là thời điểm Chúa Giê-su Giáng sinh nơi hang đá và đặt nằm trong một máng cỏ, có các mục đồng và nhờ chiên lừa sưởi ấm trong đêm lạnh.

Nhà thờ Lớn tọa lạc tại điểm giao nhau của 3 con phố lớn là Nhà Thờ, Lý Quốc Sư và Nhà Chung, tất cả các cung đường hướng về đây đều đã chật kín người. Đông đảo gia đình, người lớn, trẻ nhỏ và cả người nước ngoài đều góp mặt cho lễ đón Giáng sinh.

Thanh Hiền (áo trắng, sinh năm 2005) hiện đang là sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ, để chuẩn bị cho buổi tối Giáng sinh, em cùng nhóm bạn đã lên lịch hẹn gặp nhau tại Nhà thờ Lớn. Hiền cũng cho biết, dù quê em ở Nam Định có khá nhiều nhà thờ nhưng em và các bạn đều rất hào hứng muốn trải nghiệm không gian trong lần đầu tới đây.

Tương tự với trường hợp của Quang Trường (23 tuổi) đã cùng bạn gái tới Nhà thờ Lớn để trải nghiệm đón Giáng sinh cùng mọi người. Trường chia sẻ thêm, dù thời tiết khá lạnh nhưng với một ngày đặc biệt thì vẫn quyết tâm tìm các địa điểm đẹp để tham quan, chụp ảnh.

Xung quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm cũng được trang hoàng lộng lẫy đón Giáng sinh, tập trung đông đảo người dân vui chơi, giải trí.