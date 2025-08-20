Gợi ý một số vị trí đẹp quan sát đoàn diễu binh, diễu hành

Sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm từ 6h30.

Ban Tổ chức sẽ tiến hành tổng hợp luyện lần 1 vào 20h ngày 21/8; tổng hợp luyện lần 2 vào 20h ngày 24/8; sơ duyệt vào 20h ngày 27/8; tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8.

Dưới đây là gợi ý một số vị trí quan sát đoàn diễu binh, diễu hành:

Khu vực ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo:

Đây là một trong những vị trí quan sát thuận lợi vì gần Quảng trường Ba Đình và là điểm mà một số khối diễu binh, diễu hành đi qua.

Khu vực nút giao Cửa Nam - Tràng Thi:

Đoàn diễu binh, diễu hành khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài; dân quân tự vệ, công an và khối Nghi trượng dự kiến đi qua đây. Khu vực này khá rộng rãi, giao thông thuận lợi.

Người dân nên đến sớm để chọn vị trí đẹp trước khi lễ chính thức bắt đầu lúc 6h30 ngày 2/9 (Ảnh: Hoàng Việt).

Khu vực ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học:

Khu vực này dự kiến có một số đoàn diễu binh, diễu hành đi qua trên đường đến Tràng Tiền, Nhà hát Lớn. Tuy nhiên, khu vực này không gian khá hạn chế.

Khu vực ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền:

Khu vực này khá thuận tiện và rộng rãi. Xung quanh khu vực này có nhiều hoạt động vui chơi, quán cà phê, nhà hàng. Du khách lưu trú ở khu vực trong phố cổ nên cân nhắc ở vị trí này vì khá thuận tiện.

Khu vực đường Trần Phú - Nguyễn Tri Phương:

Một số khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua khu vực này. Vỉa hè tại khu vực này khá rộng rãi.

Khu vực ngã tư Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Đội Cấn:

Địa điểm này gần Quảng trường Ba Đình, có không gian khá rộng và dự kiến khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh và khối Hồng kỳ đi qua.

Tuyến phố Liễu Giai - Văn Cao:

Hai tuyến phố này dài, rộng rãi và có một số khối diễu binh, diễu hành đi qua.

Khu vực sân vận động Quần Ngựa:

Khu vực này gần hồ Tây và là điểm tập kết của một số khối diễu binh, diễu hành.

Đường Võ Chí Công, Trần Duy Hưng:

Hai tuyến đường này có vỉa hè rộng và là tuyến đường có đoàn xe bánh lốp đi qua.

Khu vực đường Lê Quang Đạo - Trường đua F1:

Khu vực này là điểm tập kết của tuyến xe bánh lốp chở nhiều thiết bị, khí tài hiện đại. Khu vực này khá rộng rãi để người dân quan sát.

Người dân nên đến sớm để chọn vị trí đẹp trước khi lễ chính thức bắt đầu lúc 6h30 ngày 2/9.

Ngoài các địa điểm trên, người dân có thể theo dõi qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh, hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Lộ trình dự kiến của các khối diễu binh, diễu hành như sau:

Khối Nghi trượng:

Đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài; dân quân tự vệ, công an dự kiến chia làm 4 hướng như sau:

Hướng thứ nhất: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Sân vận động Quần Ngựa.

Hướng thứ hai: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Hướng thứ ba: Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất.

Hướng thứ tư: Công viên Bách Thảo.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh:

Rẽ phải đi theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về vị trí tập kết tại Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ:

Rẽ phải vào Lê Hồng Phong (chuyển đội hình thành 8 hàng dọc), đi theo đường Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về vị trí tập kết tại sân vận động Quần Ngựa.

Các khối quần chúng, khối Văn hóa Thể thao:

Sau khi đi qua lễ đài, đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình biểu tượng các khối rẽ phải đi theo đường Nguyễn Thái Học về vị trí tập kết tại đường Trịnh Hoài Đức).

Tuyến xe tăng, bánh xích:

Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Tuyến xe bánh lốp:

Hướng thứ nhất: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Hướng thứ hai: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Lịch sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành:

Sơ duyệt: 20h ngày 27/8.

Tổng duyệt: 6h30 ngày 30/8.

Lễ chính thức: 6h30 ngày 2/9.