Kiến nghị kiểm điểm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trong việc tiếp dân

Chiều 20/7, ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đã ký thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020.

"Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng một số địa phương, đơn vị thuộc tỉnh An Giang không đủ số ngày theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013. Có đơn vị không ban hành lịch tiếp công dân của lãnh đạo. Việc ghi chép sổ tiếp công dân của một số đơn vị không đạt yêu cầu", kết luận thanh tra nêu.

Trụ sở UBND tỉnh An Giang (Ảnh: Sở Y tế An Giang).

Cơ quan thanh tra phát hiện trình tự tiến hành xác minh, giải quyết khiếu nại tố cáo tại một số địa phương, đơn vị ở An Giang chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật; giải quyết tố cáo nhưng thực hiện theo trình tự thủ tục của cuộc thanh tra.

Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại lần 2 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đạt thấp (75,23%); một số vụ việc đã được các bộ ngành Trung ương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo nhưng An Giang chưa thực hiện dứt điểm.

Một số cơ quan chưa thực hiện đầy đủ việc công khai một số nội dung nhằm phòng ngừa tham nhũng: Không công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ và không xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức.

Trong khi đó, kê khai tài sản, thu nhập tại một số địa phương, đơn vị chưa tốt; thực hiện không đầy đủ việc lập danh sách người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản.

Thanh tra Chính phủ phát hiện ở nhiều nơi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc công khai minh bạch tài sản; nhiều bản kê khai tài sản không rõ từng nguồn thu trong tổng thu nhập của cả gia đình. Nhiều trường hợp không giải trình biến động tăng/giảm so với năm trước hoặc giải trình không rõ ràng.

"Nguyên nhân của những hạn chế, vi phạm nêu trên chủ yếu do chưa nắm chắc các quy định của pháp luật; do còn đơn giản, chủ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ. Việc không bố trí tiếp công dân đủ số ngày theo quy định còn do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19. Qua thanh tra chưa phát hiện vi phạm là do cố ý hoặc có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao", kết luận cho hay.

Kết luận thanh tra khẳng định, các vi phạm, hạn chế đó thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Chánh Thanh tra tỉnh An Giang.

Trách nhiệm còn thuộc về giám đốc các sở: Nội vụ, Xây dựng, Y tế, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh An Giang.

Thanh tra kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, thủ trưởng các địa phương, đơn vị trong việc tiếp dân không đủ số ngày.

Tỉnh An Giang cũng phải tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại kéo dài đã có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành Trung ương. Hướng dẫn thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai minh bạch việc này theo đúng quy định.