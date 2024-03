Giải cứu nam du khách người Đức bị ngã khi leo núi ở đèo Khau Cốc Chà

Ngày 14/3, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, khoảng 18h ngày 10/3, Công an xã Xuân Trường (huyện Bảo Lạc) nhận được tin báo của một đoàn khách du lịch Việt Nam về việc, khi đến điểm "check-in" tại đèo Khau Cốc Chà, xã Xuân Trường, phát hiện một khách du lịch quốc tịch Đức bị trượt ngã gãy chân trong quá trình leo núi một mình.

Nam du khách nước ngoài bị gãy chân trong quá trình leo núi một mình (Ảnh: Công an cung cấp).

Đoàn khách Việt Nam sau đó đã làm công tác sơ cứu ban đầu cho du khách trên, tuy nhiên do trời tối, địa hình đồi núi hiểm trở, không thể đưa nạn nhân xuống núi được.

Lực lượng chức năng dùng cáng đưa nam du khách thoát khỏi vách núi (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Xuân Trường đã nhanh chóng huy động lực lượng công an viên, phối hợp cùng Đồn Biên phòng Xuân Trường, lực lượng dân quân xã, Trạm Y tế xã có mặt tại hiện trường, huy động thêm công cụ, phương tiện để làm công tác cứu hộ, nhanh chóng đưa người bị nạn đi cấp cứu an toàn.

Nam du khách được cứu hộ an toàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an xã Xuân Trường khuyến cáo du khách, và người dân khi đi lên điểm "check in" đèo Khau Cốc Chà cần cẩn trọng, không đi một mình, đặc biệt khi thời tiết mưa, gió, đường trơn trượt. Nên đi theo đoàn để có người hỗ trợ khi trời tối, gặp nạn, thương tích trong quá trình leo núi.