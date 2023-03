Gần 60 hộ dân bị ảnh hưởng do thi công đại lộ nghìn tỷ

Năm 2010, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án đại lộ Vinh - Cửa Lò với tổng mức đầu tư 4.157 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Đại lộ có chiều dài 10,8km, mặt đường rộng 160m.

Công trình khởi công từ năm 2011 do Sở Giao thông vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư. Đến năm 2014, dự án triển khai được hơn 3km với kinh phí hơn 600 tỷ đồng thì phải dừng do thiếu vốn.

Năm 2017, dự án tiếp tục được tái khởi động sau khi UBND tỉnh Nghệ An điều chỉnh quy mô nền đường từ 160m xuống 95m. Theo đó, tổng kinh phí dự án được điều chỉnh từ 4.157 tỷ xuống còn gần 3.500 tỷ đồng.

Đại lộ Vinh - Cửa Lò do Sở Giao thông vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư, được khởi công từ năm 2011 (Ảnh: Ngọc Phạm).

Giai đoạn 1 của dự án có mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, trong đó vốn trái phiếu Chính phủ 1.100 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương.

Đến năm 2020, dự án cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và thi công xong 2 tuyến đường gom để tránh tình trạng lấn chiếm phần đất đã được giải tỏa.

Cuối năm 2022 đến nay, giai đoạn 2 của dự án tiếp tục được triển khai. Tuy nhiên, người dân cho rằng việc sử dụng máy móc đầm nền đường đã gây ra hiện tượng rung lắc, khiến nhiều nhà dân gần 2 bên đường bị nứt nẻ.

Máy móc đang thi công đại lộ Vinh - Cửa Lò (Ảnh: Ngọc Phạm).

Anh Vương Anh Xuân (trú xóm 3, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), cho biết, khi tuyến đại lộ Vinh - Cửa Lò được đẩy nhanh tiến độ thi công, lượng máy móc dùng để lu nền đường khiến căn nhà anh bị rung chấn và bắt đầu xuất hiện các vết nứt.

"Ngôi nhà 2 tầng của tôi được xây dựng hơn 2 năm trước, nay bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt trong nhà. Nhà mới xây, giờ đã nứt khắp nơi, nhìn xót quá. Chỉ mong họ sớm có biện pháp giảm bớt rung chấn chứ không thì hỏng hết nhà cửa", anh Xuân nói.

Anh Xuân chỉ vào tường nhà mình bị nứt nẻ (Ảnh: Ngọc Phạm).

Cùng chung tình trạng như nhà anh Xuân, ông Vương Văn Long (64 tuổi) nói: "Những vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều, lan rộng, xé toạc cả lớp gạch ốp tường, dầm nhà cũng bị gãy. Mỗi lúc máy lu ngoài công trình, ngồi trong nhà cũng cảm nhận được độ rung dưới chân. Cứ tình hình này thì sợ nó hỏng luôn từ dưới móng nhà".

Còn bà Mai Thị Hoa (trú xóm 3, xã Nghi Phong) cho biết, đơn vị thi công đại lộ Vinh - Cửa Lò làm cả ngày lẫn đêm, tiếng máy móc ầm ầm khiến trẻ em không thể tập trung học bài, người già thường xuyên mất ngủ.

Nhà ông Long nứt dọc từ cửa sổ kéo xuống chân tường (Ảnh: Ngọc Phạm).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Nghi Phong cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, chính quyền đã báo cáo đến chủ đầu tư của dự án để có phương án xử lý.

"Hiện tượng nhà nứt thì nhiều lắm. UBND xã đang phối hợp với chủ đầu tư dự án là Sở Giao thông vận tải Nghệ An, cùng phía đơn vị bảo hiểm kiểm tra, thống kê thiệt hại để đền bù cho người dân. Tính đến nay, đã thống kê được 58 hộ bị ảnh hưởng", lãnh đạo UBND xã Nghi Phong nói.

Hiện nay, đã thống kê có khoảng 58 hộ dân bị ảnh hưởng (Ảnh: Ngọc Phạm).

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết, gói thầu xây dựng đại lộ Vinh - Cửa Lò đã được mua bảo hiểm nên việc nhà cửa người dân hư hỏng sẽ do phía bảo hiểm chi trả.

"Hiện chúng tôi đang phối hợp với chính quyền các xã: Nghi Phong, Nghi Phú và Nghi Đức (nơi tuyến đường đi qua) thống kê số liệu để có phương án đền bù cho người dân", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Cũng theo vị lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Nghệ An, phía đơn vị bảo hiểm sẽ chi trả những hư hỏng tại vị trí mang tính chịu lực, còn kết cấu không chịu lực thì nhà thầu bỏ tiền ra làm.

Được biết, đại lộ Vinh - Cửa Lò do 3 nhà thầu có tiếng ở Nghệ An trúng (Ảnh: Ngọc Phạm).

Trong khi đó, một số nhà thầu thi công đại lộ Vinh - Cửa Lò cho rằng, việc đền bù những thiệt hại gây nên đối với nhà dân là do chủ đầu tư, vì họ đã mua bảo hiểm cho công trình này trong cả 2 giai đoạn.

Được biết, giai đoạn 1, có 122 hộ dân bị hư hỏng nhà cửa, được đền bù hơn 600 triệu đồng. Đến nay, phần lớn các hộ dân bị ảnh hưởng trong giai đoạn 1 đã nhận tiền, còn 8 hộ chưa đồng ý với mức bồi thường nên chưa nhận. Giai đoạn 2 của dự án, bước đầu đã có 58 hộ dân ở xã Nghi Phong bị hư hỏng nhà cửa.