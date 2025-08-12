Gần 400 người khống chế vụ sét đánh cháy rừng thông

Chiều 12/8, ông Biện Văn Trung, Bí thư Đảng ủy xã Thiên Nhẫn, cho biết tính đến 14h30 cùng ngày, vụ cháy rừng trên địa bàn đã cơ bản được khống chế.

Trước đó vào chiều 11/8, vụ cháy rừng xảy tại khu vực rừng thông và cây bụi ở xóm 11, xã Thiên Nhẫn (thuộc địa bàn xã Khánh Sơn cũ) sau khi có tia sét đánh xuống. Với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng và người dân, khoảng 1h ngày 12/8, vụ cháy rừng đã được khống chế.

Tuy nhiên, hơn 4 tiếng sau, đám cháy bùng phát trở lại.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy rừng thông và cây bụi (Ảnh: Lương Hòa).

Theo ông Trung, khu vực này là rừng thông đã bị cháy từ năm ngoái, một số cây đã phục hồi, nhiều cây bụi và thảm thực vật khô. Thời tiết nắng nóng, gió thổi mạnh khiến đám cháy bùng phát và lan rộng.

Chính quyền xã Thiên Nhẫn đã huy động hơn 300 người, gồm lực lượng quân sự địa phương, dân quân tự vệ, kiểm lâm, công an... và người dân cùng trang thiết bị tại chỗ tham gia dập lửa cứu rừng.

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Vạn An (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) cũng điều động 40 cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ địa phương chữa cháy rừng.

“Đến thời điểm này, vụ cháy cơ bản được khống chế. Các lực lượng đang khoanh vùng, phát đường băng cản lửa, cử người túc trực, kịp thời phát hiện và ngăn đám cháy bùng phát trở lại”, ông Trung thông tin.