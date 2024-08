Gần 14.000 tỷ mở rộng quốc lộ 13 kết nối TPHCM - Bình Dương

Dự án mở rộng quốc lộ 13 có tổng chiều dài gần 6km, từ cầu Bình Triệu (TP Thủ Đức) đến ranh giới tỉnh Bình Dương. Đây là dự án trọng điểm của TP nhằm kết nối TPHCM - Bình Dương, tuyến đường này luôn trong tình trạng ùn tắc do chỉ có 4 - 6 làn xe.

Để sớm khắc phục tình trạng ùn tắc, Sở GTVT TPHCM đang thuê tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để chuẩn bị triển khai. Dự kiến công trình sẽ được khởi công trong năm 2025 và hoàn thành năm 2028.

Theo Sở GTVT TPHCM, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 53-60m. Tổng vốn đầu tư của dự án mở rộng này gần 14.000 tỷ đồng, khoảng 2.300 tỷ đồng/km. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 9.400 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tuyến đường này nằm trong khu vực đông dân cư với nhiều hàng quán, xí nghiệp, nhà ở san sát nhau.

Do tuyến đường chỉ có 4-6 làn xe nên thường xuyên ùn tắc. Người dân phải chật vật di chuyển, nhích từng chút một để lưu thông vào các khung giờ cao điểm.

Tuyến quốc lộ 13 là một trong những tuyến đường huyết mạch từ các tỉnh Tây Nguyên, Bình Dương, Bình Phước đến TPHCM.

Trước đó hơn 20 năm, TPHCM đã có kế hoạch mở rộng quốc lộ 13 nhưng chưa thể triển khai do thiếu vốn và vướng cơ chế. Sau khi Nghị quyết 98 ban hành đã tạo cơ chế đặc biệt cho phép TPHCM áp dụng hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) với các công trình nâng cấp đường hiện hữu, dự án mở rộng quốc lộ 13 nằm trong nhóm ưu tiên thực hiện.

Đây là một trong năm dự án nâng cấp, mở rộng đường bộ hiện hữu được thực hiện theo hình thức đầu tư BOT của TPHCM, cùng với quốc lộ 1 (đoạn từ An Lạc đến giáp ranh tỉnh Long An), quốc lộ 22 (từ ngã tư An Sương đến Vành đai 3), trục đường Bắc - Nam (từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành), cầu đường Bình Tiên (từ đường Phạm Văn Chí đến Nguyễn Văn Linh).

Dự án bao gồm các hạng mục như mở rộng mặt đường, xây dựng cầu, lắp đặt hệ thống tín hiệu giao thông. Việc triển khai dự án mở rộng quốc lộ 13 sẽ có tác động tích cực đến việc di chuyển của người dân cũng như hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh sự phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp và khu đô thị xung quanh khu vực này.

Trước đó, tháng 10/2023, Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (thuộc Sở GTVT TPHCM) đã hoàn tất mở rộng "nút cổ chai" cầu Ông Dầu (qua quốc lộ 13, TP Thủ Đức) bằng cách xây thêm nhánh cầu tạm rộng 2m cho xe máy đi từ hướng ngã tư Bình Phước đến quận Bình Thạnh.

Ngoài ra, Sở GTVT TPHCM cũng đề xuất nâng cấp, mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng để đồng bộ với dự án mở rộng quốc lộ 13.

Gần 6km quốc lộ 13 đoạn qua địa phận TPHCM sắp được mở rộng (Ảnh: Google Maps).