Hà Nội kiểm tra đột xuất các quán ăn nhanh trước cổng trường

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, vừa có cuộc họp về chuyên đề "Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong và xung quanh cổng trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội" và các nội dung liên quan phục vụ cuộc họp Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố.

Bà Hà giao các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chuyên đề công tác an toàn thực phẩm năm 2025 theo lĩnh vực quản lý, tập trung vào nhóm thực phẩm có nguy cơ cao để triển khai tại hội nghị "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" của thành phố năm 2025.

Một quán ăn gần trường học ở Hà Nội (Ảnh: Thu Trang).

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được giao phối hợp với Sở Y tế có văn bản hướng dẫn các địa phương và cơ sở giáo dục về quy trình đảm bảo vệ sinh môi trường, biện pháp phòng chống dịch bệnh và kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học nhằm.

Đồng thời, xem xét trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục trong trường hợp không thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố và các quy định của pháp luật liên quan về an toàn thực phẩm trong trường học, bà Hà yêu cầu.

Lãnh đạo Hà Nội cũng giao Sở Y tế tham mưu Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố tiến hành kiểm tra đột xuất công tác kiểm soát an toàn thực phẩm trong và xung quanh cổng trường học.

UBND các quận, huyện, thị xã cũng được giao tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện quy trình nội bộ đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, truy suất nguồn gốc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố xung quanh trường học; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, theo yêu cầu của lãnh đạo Hà Nội.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế Hà Nội chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn tăng cường giám sát, triển khai các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm.

Cơ quan này đề nghị kiểm tra chặt chẽ nguồn nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, dầu mỡ chiên rán thực phẩm, đặc biệt đối với các mặt hàng thịt nướng, xiên que, đồ ăn nhanh… tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, thức ăn xung quanh trường học, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm, các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm cho chủ cơ sở, người kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, theo đề nghị của Cục An toàn thực phẩm.