Formosa giảm nhập nguyên liệu, thu ngân sách của Hà Tĩnh không đạt kế hoạch

Danh y Hải Thượng Lãn Ông được UNESCO vinh danh

Sáng 6/12, phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết về tổng thể, tỉnh này có 26/29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Đặc biệt, với mức tăng trưởng kinh tế 8,05%, Hà Tĩnh xếp thứ nhất khu vực Bắc Trung Bộ và đứng thứ 15 cả nước.

Ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, phát biểu khai mạc kỳ họp (Ảnh: Văn Nguyễn).

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật như Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) vinh danh.

Như vậy, trong 7 danh nhân của Việt Nam được vinh danh, Hà Tĩnh có 2 danh nhân (trước đó có Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du).

Hà Tĩnh cũng triển khai các nhiệm vụ của Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030", đạt kết quả cao.

Tuy vậy, so với kế hoạch, Bí thư Hà Tĩnh cũng nhìn nhận còn một số chỉ tiêu chưa đạt.

Toàn cảnh kỳ họp (Ảnh: Văn Nguyễn).

Triển khai một số dự án công nghiệp lớn còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng nhiều nơi còn vướng mắc, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện và giải ngân đầu tư. Nguồn lực thực hiện Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới còn khó khăn.

Du lịch chưa phát huy tốt tiềm năng, lợi thế. Hoạt động doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu. Một số vụ việc tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm.

Chỉ tiêu tổng thu ngân sách không đạt dự toán

Cũng trong phiên khai mạc, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh, đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2023.

Theo ông Lĩnh, năm 2023, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh đề ra 29 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Kết quả, dự kiến có 26/29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu không đạt, 1 chỉ tiêu không đánh giá (chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh - DTI).

Trong đó, tăng trưởng kinh tế đạt 8,05%, đứng thứ 15/63 tỉnh, thành. Có 2 chỉ tiêu dự kiến không đạt kế hoạch là thu ngân sách và xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh, báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 (Ảnh: Văn Nguyễn).

Chính sách lao động việc làm, người có công và an sinh xã hội được triển khai đồng bộ với nhiều mô hình, cách làm hay. Dự kiến, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2023 còn 3,04%, giảm 0,75% so với cuối năm 2022.

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kỷ luật kỷ cương có nhiều chuyển biến. Nhiệm vụ chuyển đổi số được các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện. Lượng khách du lịch ước đạt 3,2 triệu lượt, gần gấp đôi so với năm 2022.

Chỉ tiêu tổng thu ngân sách của Hà Tĩnh không đạt dự toán chủ yếu do Formosa giảm nhập nguyên liệu (Ảnh: Dương Nguyên).

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 17.422 tỷ đồng, đạt 92% dự toán tỉnh giao.

Trong đó, thu nội địa đạt 8.300 tỷ đồng, vượt 4% so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao; thu xuất nhập khẩu đạt 9.100 tỷ đồng, bằng 83% dự toán và bằng 98% so với cùng kỳ.

"Chỉ tiêu tổng thu ngân sách không đạt dự toán do phần thu từ xuất nhập khẩu giảm. Giảm ở đây chủ yếu do Formosa giảm nhập nguyên liệu. Bên cạnh đó, sản xuất kinh doanh còn khó khăn, đồng thời do thực hiện chính sách miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi", ông Lĩnh nêu nguyên nhân.

Ngoài ra, nguyên nhân một phần do tuyến đường lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phía Lào bị sạt lở do mưa lũ từ tháng 8 đã ảnh hưởng rất lớn đến thu xuất nhập khẩu tại cửa khẩu (từ tháng 8 đến nay chỉ thu khoảng 3% kế hoạch).

Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII diễn ra trong 3 ngày 6-8/12, nhằm xem xét, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023; kế hoạch, giải pháp năm 2024 và quyết nghị một số cơ chế, chính sách quan trọng.