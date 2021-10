Dân trí Dù các phương án chạy tàu Bắc Nam đã được đảm bảo an toàn nhưng 20/22 tỉnh thành có đường tàu chạy qua vẫn chưa trả lời hoặc không đồng ý với công văn xin phép cho tàu đường sắt hoạt động trở lại.

Đường sắt Việt Nam mòn mỏi chờ chạy lại tàu phục vụ người dân về quê

Thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đơn vị đã lên phương án chạy tàu an toàn và đảm bảo các công tác phòng dịch từ ngày 1/10. Đơn vị cũng đã gửi công văn xin phép cho tàu đường sắt được hoạt động trở lại với 22 tỉnh thành nơi có phương tiện tàu đường sắt Bắc Nam đi qua. Tuy nhiên, tới ngày 7/10, mới chỉ có 5 tỉnh thành trả lời bằng văn bản. Trong đó, chỉ có 2 tỉnh đồng ý cho phép tàu Bắc Nam được phép hoạt động.

Các đoàn tàu chở khách "nằm im" trong khu vực ga Hà Nội chờ ngày hoạt động trở lại sau giãn cách để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Cục đường sắt Việt Nam đã có văn bản gửi 22 tỉnh thành xin ý kiến về việc chạy lại tàu đường sắt Bắc Nam từ ngày 7/10 để phục vụ người dân nhưng đến nay, đường sắt Bắc Nam vẫn đang "đóng băng".

Một số chuyến tàu chuyên biệt "2 điểm đến, 1 cung đường" đã được tổ chức để đưa người dân từ các tỉnh vùng dịch phía Nam về quê ở Miền Bắc và Miền Trung (Ảnh: Đường sắt Việt Nam).

"Hiện nay nhu cầu người về quê từ các vùng dịch là rất lớn. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi được biết có những đoàn xe máy hàng trăm người cùng nhau di chuyển gần 2.000 km từ các tỉnh phía Nam về quê để tránh dịch bệnh. Việc di chuyển quãng đường dài bằng xe máy là không đảm bảo an toàn giao thông, sức khỏe và an toàn phòng dịch Covid-19. Nếu được di chuyển bằng tàu đường sắt, người dân sẽ được phục vụ tốt hơn, đồ đạc và các phương tiện giao thông của người dân cũng có thể được vận chuyển bằng tàu với chi phí rẻ và an toàn", ông Đặng Sỹ Mạnh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết.

Nhu cầu của người dân trở về từ các vùng dịch là rất lớn. Rất nhiều đoàn xe máy hàng trăm người nối đuôi nhau vượt hàng nghìn cây số để về quê trong thời gian qua.

Nhiều người dân đã được các địa phương tổ chức đón về quê bằng tàu đường sắt, đảm bảo an toàn và phòng dịch tốt hơn so với việc người dân tự di chuyển bằng đường bộ (Ảnh: Đường sắt Việt Nam).

Hiện nay, một số đường bay từ Hà Nội và TP HCM đi các địa phương cũng đã được phép hoạt động trở lại để phục vụ người dân. Cục Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Sở GTVT, chính quyền địa phương để tổ chức hoạt động vận tải hành khách kết nối giữa vận tải đường bộ và đường sắt.

Hiện nay, toàn bộ tàu sắt tuyến Bắc Nam đang phải nằm ở ga Hà Nội và TP HCM chờ ngày vận hành trở lại. Trong thời gian giãn cách xã hội. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức 8 chuyến tàu nghĩa tình đặc biệt, đưa người dân Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Yên Bái, Ninh Bình từ vùng dịch về quê an toàn. Những chuyến tàu này tuân thủ nguyên tắc 1 cung đường 2 điểm đến, đảm bảo các quy định phòng dịch Covid-19 của các địa phương.

Nguyễn Bắc