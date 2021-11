Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Bàn giao cuối tuần này, 15 ngày đầu miễn phí?

Dân trí Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và TP Hà Nội đang thống nhất để đưa vào vận hành khai thác chính thức đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Dự kiến, cuối này dự án sẽ được bàn giao.

"Sau khi bàn giao sẽ vận hành ngay"

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho PV Dân trí biết thông tin trên và nêu rõ dự án vẫn đang vận hành chạy không khách trên tuyến.

"Chuyên gia của Metro Bắc Kinh và chuyên gia Tổng thầu đã có mặt tại Việt Nam, đang hỗ trợ vận hành dự án. Đội ngũ chuyên gia Trung Quốc sẽ hỗ trợ trong vòng một năm" - ông Đông nói.

Theo Thứ trưởng GTVT, từ cuối tháng 3, các bên đã bàn giao từng phần, hồ sơ dự án theo đúng quy định. Đến nay, dự án đã được kiểm đếm, bàn giao xong.

"Dự án đã được Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng chấp thuận. Các bên đang thống nhất thời gian ký kết, bàn giao toàn bộ dự án, dự kiến thời vào cuối tuần này" - Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết và thông tin: Sau khi bàn giao, hệ thống đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sẽ được đưa vào khai thác, vận hành ngay.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông dự kiến bàn giao cuối tuần này (Ảnh: Đỗ Linh).

Ngày 1/11, Bộ GTVT và UBND TP Hà Nội chức cuộc họp triển khai các công việc bàn giao, tiếp nhận dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Trong đó, thống nhất chuẩn bị các hồ sơ, văn bản để lãnh đạo Bộ GTVT và UBND TP Hà Nội ký kết tại buổi lễ bàn giao, tiếp nhận dự án.

Trước đó, ngày 29/10, Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng tổ chức kiểm tra hiện trường, họp đánh giá kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Chủ tịch Hội đồng - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị thông báo, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành về công tác nghiệm thu công trình xây dựng, công tác kiểm tra kết quả nghiệm thu, căn cứ các báo của chủ đầu tư dự án và các chủ thể tham gia vào công trình; báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại trong quá trình thực hiện dự án.

Kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình của chủ đầu tư, báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia cũng như kết quả kiểm tra hiện trường; kết quả bỏ phiếu của 9/9 thành viên, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước chấp thuận đồng ý kết quả nghiệm thu có điều kiện của chủ đầu tư để đưa công trình đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông vào khai thác giai đoạn đầu.

Giá vé như thế nào?

Về giá vé, Metro Hà Nội đã xây dựng mức giá khai thác vận hành tuyến đường sắt sau khi được bàn giao.

Cụ thể, giá vé theo ngày là 30.000 đồng/người, không giới hạn số lượt đi lại trên tuyến theo ngày.

Giá vé tháng có các mức 200.000 đồng/người cho hành khách phổ thông; 100.000 đồng/người cho học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp.

Người lao động tại các văn phòng, công sở, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé tháng theo hình thức tập thể, được áp dụng mức 140.000 đồng/người/tháng.

Người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo được miễn vé.

Đại diện Metro Hà Nội cho biết sẽ miễn phí cho tất cả hành khách trong 15 ngày đầu. Khi vận hành thương mại, giá vé tàu điện Cát Linh - Hà Đông được tính theo quãng đường di chuyển của hành khách, trong đó tối đa 15.000 đồng/lượt nếu đi toàn tuyến và thấp nhất là 8.000 đồng với quãng ngắn nhất.

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có chiều dài 13,05 km đi hoàn toàn trên cao. Trên tuyến có 12 nhà ga, điểm đầu là ga Yên Nghĩa (quận Hà Đông) và cuối tuyến ga Cát Linh (quận Ba Đình). Dự án có 13 đoàn tàu, dự kiến giai đoạn đầu sẽ khai thác 4-6 đoàn tàu, với thời gian 10-15 phút/chuyến.

Dự án do Ban Quản lý dự án đường sắt, Bộ GTVT làm chủ đầu tư, được thực hiện từ tháng 10/2011, tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng bằng vốn vay ODA của Trung Quốc theo Hiệp định khung ký ngày 30/5/2008 giữa hai Chính phủ Việt Nam - Trung Quốc.

Tháng 3/2021, dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục xây lắp, lắp đặt thiết bị, đủ điều kiện để nghiệm thu hoàn thành, bàn giao dự án. Tháng 5/2021, dự án được tư vấn đánh giá an toàn hệ thống cấp chứng chỉ chứng nhận an toàn; được cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về cấp chứng nhận thẩm định đánh giá an toàn hệ thống vào tháng 7/2021.

Châu Như Quỳnh