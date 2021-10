Lên phương án khánh thành đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Dân trí Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp UBND TP Hà Nội và Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan thống nhất phương án, kế hoạch bàn giao, khánh thành đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Nội dung trên được Văn phòng Chính phủ nêu rõ trong thông báo kết luận cuộc họp của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Bộ Xây dựng, Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng (KTNN) và UBND TP Hà Nội đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, phối hợp chặt chẽ giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tổ chức nghiệm thu đưa Dự án vào vận hành khai thác tuân thủ theo quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương hoàn thành, bàn giao cho TP Hà Nội trước ngày 10/11 (Ảnh: Toàn Vũ).

Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định đủ điều kiện để Hội đồng KTNN tổ chức họp đánh giá kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư, nghiệm thu có điều kiện khai thác giai đoạn đầu.

Theo Phó Thủ tướng, việc hoàn thành và bàn giao đưa vào khai thác Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh Hà Đông phục vụ nhân dân có ý nghĩa rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Để bảo đảm vận hành khai thác an toàn, ổn định, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp UBND TP Hà Nội và Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan thống nhất phương án, kế hoạch tổ chức bàn giao, khánh thành dự án.

Phó Thủ tướng giao UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát kỹ kế hoạch, phương án vận hành khai thác dự án và phê duyệt kế hoạch vận hành để sẵn sàng tiếp nhận, vận hành khai thác giai đoạn đầu sau khi có ý kiến của Hội đồng KTNN; lưu ý bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19; có phương án kết nối, trung chuyển bằng các phương tiện vận tải công cộng tại các nhà ga, đặc biệt tại nhà ga đầu tuyến (ga Cát Linh) và ga cuối tuyến (ga Yên Nghĩa) tạo thuận lợi cho người dân, bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc.

Đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của cả nước hoàn thành đưa vào khai thác, do vậy Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, UBND TP Hà Nội và Hội đồng KTNN cần quan tâm đến công tác thông tin, tuyên truyền với yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, kịp thời cho nhân dân; trong đó UBND TP Hà Nội tập trung tuyên truyền về kế hoạch, phương án tổ chức khai thác dự án.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông bắt đầu được thực hiện từ tháng 10/2011, tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng bằng vốn vay ODA của Trung Quốc theo Hiệp định khung ký ngày 30/5/2008 giữa hai Chính phủ Việt Nam - Trung Quốc.

Tháng 3/2021, dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục xây lắp, lắp đặt thiết bị, đủ điều kiện để nghiệm thu hoàn thành, bàn giao dự án. Tháng 5/2021, dự án được tư vấn đánh giá an toàn hệ thống cấp chứng chỉ chứng nhận an toàn; được cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về cấp chứng nhận thẩm định đánh giá an toàn hệ thống vào tháng 7/2021.

Bộ GTVT đã gửi văn bản tới Hội đồng KTNN và kiến nghị xem xét, chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư.

Ngày 27/10, làm việc với Bộ GTVT về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương hoàn thành các công đoạn còn lại, bàn giao cho TP Hà Nội trước ngày 10/11 tới đây để đưa vào khai thác, sử dụng.

Châu Như Quỳnh