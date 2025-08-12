Đường phố Đà Lạt biến thành sông trong cơn mưa

Chiều 12/8, địa bàn các phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Langbiang - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), xuất hiện mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu.

Đường Phan Đình Phùng ở phường Xuân Hương - Đà Lạt ngập trong biển nước (Ảnh: An Sinh).

Cơn mưa nặng hạt xuất hiện vào cuối giờ chiều, kéo dài khoảng 1 tiếng. Nước đổ về khu vực suối ở đường Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt, khiến nơi này bị ngập 50-80cm.

Nước dâng cao khiến tuyến đường Phan Đình Phùng bị chia cắt, lực lượng chức năng phải chốt chặn 2 đầu đường, ngăn phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Cơn mưa lớn cũng khiến một số khu vực trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Langbiang - Đà Lạt), Trần Quốc Toản (phường Lâm Viên - Đà Lạt) bị ngập nhẹ. Đến 18h30, trời ngưng mưa, nước rút, các tuyến phố được thông suốt.

Nước ở con suối cạnh đường Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt, dâng cao (Ảnh: An Sinh).

Chiều cùng ngày, trên địa bàn phường Xuân Trường - Đà Lạt xảy ra sạt lở taluy ở một quán cà phê trên hẻm 108, đường Hùng Vương. Hàng chục mét khối đất đá từ trên cao đổ xuống, đè trúng 2 du khách sinh năm 2009 khiến nạn nhân tử vong.

Taluy bị sập có chiều dài khoảng 20m, đất đá đổ ập xuống trong lúc 2 du khách đang ngồi uống cà phê. Lực lượng chức năng đã phong toả hiện trường, tổ chức điều tra, làm rõ vụ việc.