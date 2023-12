Đường lên Sa Pa sương mù dày đặc, CSGT Lào Cai khuyến cáo lái xe an toàn

Trong dịp này quốc lộ 4D xuất hiện sương mù dày đặc, khiến đường đi từ thành phố Lào Cai lên thị xã Sa Pa gặp khó khăn nên CSGT tỉnh Lào Cai cảnh báo lái xe đi chậm, chú ý quan sát để đảm bảo an toàn (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Theo công an tỉnh Lào Cai, đoạn Quốc lộ 4D qua địa phận thị xã Sa Pa và xã Tòng Sành (huyện bát Xát) là đoạn đường nhiều đèo dốc và khúc cua khuất tầm nhìn.

Cùng với đó, do thời tiết mưa, nhiều sương mù, đường trơn trượt, lưu lượng xe nhiều rất dễ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là đoạn đường qua địa phận xã Trung Chải, đèo Ô Quý Hồ...

Hiện nay Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã bố trí cán bộ, chiến sỹ hướng dẫn người tham gia giao thông trước khi lên đèo, nhắc nhở các lái xe về tuyến đường đèo quanh co, nguy hiểm, trời mưa, sương mù dày đặc, mặt đường trơn trượt, hạn chế tầm nhìn.

CSGT Lào Cai hướng dẫn lái xe an toàn trên tuyến đường qua thị xã Sa Pa ngày sương mù dầy đặc (Ảnh: Công an Lào Cai).

Lực lượng chức năng đề nghị lái xe di chuyển lên và xuống đèo đi số thấp với tốc độ khoảng 20km/h, đi đúng phần đường, không tránh vượt sai quy định, đảm bảo lưu thông an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai, gần sáng 22/12, không khí lạnh từ phía Bắc đã tăng cường xuống tỉnh Lào Cai khiến vùng núi mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ đồng loạt giảm sâu hơn so với đêm hôm trước.

Lúc 7h cùng ngày, Trạm khí tượng thành phố Lào Cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở mức 13,3 độ C; thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) 12,7 độ C; vùng núi cao huyện Bắc Hà 7 độ C và thị xã du lịch Sa Pa giảm thấp nhất xuống còn 3 độ C...

Đỉnh Fansipan khả năng xảy ra mưa tuyết, các khu vực núi có độ cao từ 2.300m trở lên cần đề phòng băng giá, sương muối xuất hiện gây hại.

Các địa phương trong tỉnh Lào Cai đã triển khai công tác phòng chống rét cho người và vật nuôi, cây trồng, các trường học được phép cho học sinh nghỉ học nếu trời quá lạnh.

Cơ quan chức năng khuyến cáo bà con nông dân vùng cao cần tăng cường chống rét cho đàn trâu bò bằng cách không thả ra ngoài trời, cắt thêm cỏ tươi cho ăn thêm hoặc di chuyển xuống vùng thấp ấm hơn...